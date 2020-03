Tovább forgácsolódik a Jobbik

Ahogyan arról az Infostart is beszámolt, február 19-én Bencsik János hagyta ott a pártot, majd március 2-án a Jobbik Vas megyei parlamenti képviselője, Bana Tibor jelentette be kilépését. Ahogyan a volt budapesti elnök, Bencsik János is, Bana Tibor is függetlenként folytatja a parlamenti munkát - írta/jelentette be egy videóban a Facebook-oldalán.

Az Origo most idézi Orosz Gyulát, a Jobbik Nyugdíjas Tagozatának volt országos alelnökét, és az egyeki szervezet vezetőjét, aki szerint a tisztújítást követően "bolsevista tisztogatási folyamat" vette kezdetét a párton belül. Orosz Gyula az új pártvezetésre utalva elfogadhatatlannak nevezte "az érdemtelen, alkalmatlan megélhetési percemberek pozicionálását." Ezért, mint írja

"a mai napon kilépek a Jobbik Magyarországért Mozgalomból, egyben lemondok az egyeki szervezet elnöki, valamint a Jobbik nyugdíjas tagozatának országos alelnöki posztjáról. Mivel rajtam kívül még egy tagtárs kilép, így megszűnik az egyeki szervezet is" - fogalmazott.

A bakonszegi szervezet szerint Jakab Péterék ellehetetlenítették a tisztújító kongresszuson való részvételüket, mert nem értettek egyet Jakab Péter politikájával, nem szavazták volna meg a jelöltjeit Emiatt a napokban feloszlatták magukat. A tagság kétharmada kilépett a pártból indoklásuk szerint azért, mert kirekesztettek őket a demokratikus döntéshozatalból.

A Hajdú-Bihar megyei csoportok előtt a komplett Vas megyei Jobbik feloszlott. Lábodi Gábor, a Jobbik szentgotthárdi csoportjának elnöke, megyei sajtófőnök közösségi oldalán arról írt, hogy nem kívánnak tovább asszisztálni pártjuk szétveréséhez.

Nyitókép: MTI Fotó: Mohai Balázs