Koronavírus - Azonnali lépéseket vár a BKV-sofőrök védelmében a szakszervezet

Naszályi Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke az InfoRádiónak elmondta, a járművezetők fokozottan ki vannak téve a fertőzésnek, ezért azt szeretnék, ha egyfajta munkaközi védelmet biztosítana a munkáltató, például az elsőajtós felszállás és a sofőrtől való jegyvásárlás átmeneti leállításával, hiszen ez jelenti a személyes kontaktust az utasokkal.

Mint mondtam, a másik probléma, hogy több vezetőfülke nélküli járműveket helyeztek forgalomba, ezért az érdekképviselet elvárja, hogy a legforgalmasabb vonalakon minél több vezetőfülkés buszt, villamost küldjön forgalomba, mert ezekben némileg el lehet különíteni a tömegtől a sofőröket.

Az Egységes Közlekedési Szakszervezet azt is tudni akarja, kapnak-e teljes fizetést azok az egészséges sofőrök, akik karantén miatt hetekig nem tudnak majd dolgozni, és mi történik, ha megbetegszik egy sofőr a koronavírustól, mert ennek a minősítése sem mindegy, vagyis ez egy egyszerű betegségnek fogható fel, vagy például munkahelyi balesetnek?

Egészen más ellátmányt kap ugyanis a dolgozó az egyik, illetve a másik esetben.

Naszályi Gábor arról is beszélt, hogy már a múlt héten zajló bértárgyalások idején is intéztek kérdéseket a munkáltatóhoz, és a munkáltató is küldött ki tájékoztatót a koronavírussal kapcsolatban. az Egységes Közlekedési Szakszervezet és a Közlekedési Alkalmazottak Polgári Szakszervezete közös levélben kérte fel a BKV vezérigazgatóját, Bolla Tibort, hogy a legszigorúbb óvintézkedés bevezetésével próbálja megvédeni a fertőzéstől a járművezetőket. Az érdekvédők álláspontja szerint a cégnek a biztonságos munkakörülmények megteremtése érdekében megfelelő védő-, fertőtlenítő és különféle higiéniás eszközöket kell biztosítania a munkavállalók számára. A szakszervezetek javasolják a járművek folyamatos, megfelelő fertőtlenítését úgy, ahogy azt a MÁV-nál is teszik a szerelvényekkel.

Az érdekképviseletek személyes konzultációt is kezdeményeztek, ez csütörtökön lesz.

Az EKSZ közleményében még az is benne van, hogy az EKSZ egy olyan munkabizottság felállítását is kezdeményezi, amely nemcsak összefogja a szükséges tennivalókat, de ellenőrzi is azok teljesítését, s azt is, hogy a munkavállalók megkapják-e a szükséges írásos tájékoztatókat egyebek között arról, mit kell tenni karantén meghirdetése esetén, s azt is, hogy milyen illetményt kapnak ez időre a munkából kivont dolgozók.

A szakszervezetek arra is kíváncsiak, hogy eddig milyen óvintézkedéseket tett a cégvezetés, és járvány idejére milyen további havária terve van.

Minden nappal késünk, ezeket az ad hoc intézkedéseket már meg kellene tenni. Nem tudható, hogy van-e fertőzött, hiszen hosszú lappangási idejű betegségről van szó. Ha akkor kezdünk el, amikor már kimutatható a vírus jelenléte, akkor már régen késő.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László