Elhunyt Csukás István - a nap hírei

Már magyar fertőzöttje is van a koronavírus-járványnak, Magyarországon ugyanakkor nincs ilyen beteg.Menczer Tamás, a külügyminisztérium államtitkára bejelentette: pozitív lett a koronavírus-tesztje a Japánban karanténban tartott luxushajón dolgozó három magyar állampolgár egyikének. Az illető egyelőre tünetmentes. Müller Cecília tisztifőorvos elmondta: Budapest után már a debreceni reptéren is végeznek testhőmérsékletmérést az Olaszországból érkező utasok esetében.

Észak-Olaszországban már 7 halálos áldozata van a koronavírus-járványnak. Olaszországban meghaladta a 200-at a betegek száma. A polgári védelem két hétre vesztegzár alá helyezte a járvány két gócpontjának tartott térséget: Lombardiát és Venetót. Mindkét tartományban bezártak a közintézmények.

Az Európai Unió 232 millió eurót különített el a koronavírus világméretű elterjedésének megelőzésére és a járvány visszaszorítására. A válságkezelésért felelős biztos közölte: az unió támogatási csomagja segíteni fogja az Egészségügyi Világszervezet munkáját, és célzott finanszírozást nyújt a kevésbé fejlett egészségügyi rendszerekkel bíró országok számára.

Magyarország számára az a legfontosabb, hogy egy igazságos uniós költségvetés szülessen - hangsúlyozta az igazságügyi miniszter. Varga Judit az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta: Magyarország és szövetségesei továbbra is hozzá szeretnének jutni az úgynevezett kohéziós, vagyis a felzárkóztatást szolgáló pénzekhez. Az igazságügyi tárca vezetője beszélt arról is, hogy a horvát uniós elnökség tervei szerint márciusban kerülhet újra napirendre a Magyarország elleni jogállamisági eljárás. Varga Judit arról is beszélt, hogy munkacsoport fogja vizsgálni a családjogi törvények érvényesülését.

A kormány mindent megtesz azért, hogy a kommunista diktatúra áldozatainak emlékére legyen ENSZ-emléknap - jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence a ferencvárosi megemlékezésen arról beszélt, hogy manapság is sokan vannak, akik relativizálni próbálják a kommunista diktatúra időszakában elkövetett embertelen cselekményeket.

Az idén Csókay András idegsebész kapta a Polgári Magyarországért díjat. Csókay András és csapata tavaly 33 órás műtéttel választott szét egy fejüknél összenőtt hároméves bangladesi sziámi ikerpárt.

Elhunyt Csukás István. A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas költő, író 83 éves volt. Csukás Istvánnak csaknem száz kötete jelent meg itthon és külföldön. Legismertebb művei közé tartozott a Mirr-Murr, a kandúr meseregény, a Keménykalap és krumpliorr ifjúsági regény, a PomPom meséi, vagy Süsü, a sárkány. Alkotásaiból számtalan rajzfilm és ifjúsági film készült.

Júliustól 10 százalékkal emelkedik a pedagógusok bére. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere bejelentette: a béremelés technikailag ágazati szakmai pótlék bevezetésével valósul meg, amelyre minden pedagógus munkakörben dolgozó jogosult. Az intézkedés csaknem 170 ezer embert érint.

A következő gazdaságvédelmi akcióterv részeként még az idén elindítja a kormány a nyugdíjkötvényt. Varga Mihály pénzügyminiszter az Mfronak elmondta: arra készülnek, hogy a nyugdíjcélú megtakarítók számára olyan vonzó papírt kínáljanak, amely kamatozását, hozamát tekintve akár a Magyar Állampapír Plusszal is versenyképes lehet.

Nyílt európai uniós közbeszerzéssel indul a HÉV-közlekedés teljes megújítása és bővítése - jelentette be a Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár. Fürjes Balázs közölte: a szerelvények felújítása, hosszú távon pedig az északi és a déli HÉV-ek Duna alatti összekötése gyorsabbá teheti hetente akár 1 millió utas közlekedését.

Két belvárosi állomás lezárásával folytatódik az 3-as metró felújítása. Március 9-től a szerelvények nem állnak meg a Ferenciek terén és az Arany János utcai megállóban.

Szándékosnak minősítette a németországi Volkmarsenben történt tömeges gázolást a rendőrség. A hatóságok tájékoztatása szerint a 29 éves környékbeli férfi célzottan hajtott a farsangi felvonulás résztvevői közé. A Hessen tartományban lévő településen történt gázolásnak több tucat sebesültje van, köztük gyermekek.

Az Egyesült Államokban bűnösnek találta az esküdtszék Harvey Weinstein egykori filmproducert két vádpontban.A New York-i bíróság esküdtszéke bizonyítottnak látta, hogy a hollywoodi filmmogul szexuális támadást intézett egyik kolléganője ellen, egy másikat pedig megerőszakolt. Harvey Weinsteinre 25 év börtönbüntetést is kiszabhat az amerikai törvényszék.