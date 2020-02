Két magyar nem akar eljönni a koronavírus fészkéből

Friss híreinket a koronavírusról ITT találja.

A kormány döntésének megfelelően a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri a fertőzésre vonatkozó ellenőrzött egészségügyi és járványügyi adatokat - közölte a Belügyminisztérium.

A világ 28 országában eddig ismertté vált megbetegedések száma 43 109, a haláleseteké 1018, a felépült betegeké 4065.

Magyarországon koronavírusos megbetegedés továbbra sem ismert, magyar állampolgár fertőzöttségéről jelentés nem érkezett - olvasható a tárca közleményében. A Vuhanból korábban hazaszállított magyar állampolgárok egyébként panaszmentesek, továbbra is karanténban, orvosi megfigyelés alatt állnak a Szent László Kórházban, állapotuk kielégítő.

A konzuli érdekvédelmi hálózat adatai szerint

Kínában 188 magyar állampolgár tartózkodik, közülük ketten vannak a fertőzéssel leginkább sújtott tartományban, egyikük sem kíván élni a repatriálás lehetőségével.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 59 olyan kínai állampolgár magyarországi tartózkodási jogának ideiglenes rendezését intézte, akik a járvány miatt nem tudtak visszatérni hazájukba.

Magyarország határátkelőhelyein hétfő éjfélig 1669 ember testhőmérsékletét ellenőrizték. A Nemzeti Népegészségügyi Központ Légúti Vírusok Nemzeti Referencia Laboratóriuma koronavírus gyanúval kapcsolatban 16 minta akkreditált vizsgálatát végezte el. A zöld számokra 674 darab hívás érkezett.

Szijjártó Péter bejelentése Nem fertőződött meg koronavírussal, így elhagyhatja a kórházat az a Fülöp-szigeteken tartózkodó magyar nő, akin korábban a betegség tünetei jelentkeztek - mondta a külgazdasági és külügyminiszter kedden a közösségi oldalára feltöltött videójában.Szijjártó Péter közölte: az érintetten két tesztet is elvégeztek, de egyik sem mutatta ki a vírus jelenlétét. A külszolgálat továbbra is kapcsolatot tart a magyar nővel - tette hozzá. Ugyancsak folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a magyar diplomaták azzal a három magyar emberrel, akik a Japán partjainál karanténba zárt hajón rekedtek. A vesztegzár február 19éigg tart. A miniszter reményét fejezte ki, hogy a hajón dolgozó és mindeddig tünetmentes magyarok egészségesen hagyhatják el az óceánjárót.

Közben nagyon súlyos fenyegetést jelent a világ többi részére is a COVID-19", koronavírus útján gyorsan terjedő kínai tüdőgyulladás-járvány is - közölte a WHO, de emellett azt is, hogy látóhatáron belül van a kór megfékezése, ehhez azonban szükség van arra, hogy a nemzetek megosszák egymással a koronavírussal kapcsolatos tudást.

Ami biztos, hogy másfél éven belül nem lesz védőoltás, addig is a jelenlegi védekezési mechanizmusok elérhetők.

A WHO továbbra is hangsúlyozza, hogy a megbetegedések 99 százaléka Kínában történt, de a fenyegetettség világszerte súlyosnak tekinthető.

