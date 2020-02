Egy magyar Vuhanban: a bizakodás után most egyre nagyobb a félelem

A művész és párja az elmúlt hetekben egy-egy alkalommal hagyta el a lakást, akkor is szigorú védőöltözetben. Más is így tesz, embereket elvétve látni az utcán, de akkor sem mennek egymás közelébe. "Így két hét után, látva, hogy a fertőzöttek, illetve az elhunytak száma továbbra is csak nő, a félelem egyre tapinthatóbb – mondta Keresztes Zoltán zeneszerző a Blikknek. "A pánik eleinte nem annyira volt érezhető. Az emberek fegyelmezetten vették tudomásul a kialakult helyzetet" - idézte fel, hozzátéve: a hatóságok eleinte szerették volna megfékezni a kórokozót a holdújévi ünnepi hét alatt, és mindenki bizakodó volt, hogy ez sikerülni is fog.

A férfi szerint a félelem ellenére az elmúlt napokban többen merészkedtek az utcákra. Lehet látni utcai zöldségeseket, egy-két kisebb élelmiszerbolt is kinyitott, de a polcokon alig van áru.

A vásárlók azonban nem mennek egymás közelébe, még a szomszédok sem beszélnek egymással.

A február 13-ra tervezett városnyitás nem igazán tűnik megvalósíthatónak - tette hozzá. A város egyébként bő két hete van lezárva.

"A hatóságok folyamatosan tájékoztatják a lakókommunák vezetőségét. Ha valaki tüneteket észlel, a kommunák közös képviselőit kell hívnia, akik kapcsolatba lépnek a hatóságokkal, kórházakkal" – magyarázta a protokollt a zenész.

Az Infostart híreit a koronavírusról ITT olvashatják.

Nyitókép: MTI/AP/Chinatopix