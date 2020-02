Csipetnyi természet a szürke panelrengetegben: így lesz igazán otthonos a lakás

Az otthon több mint egy lakás, ahol épp élünk. Az otthon biztonságérzetet ad, a kontroll érzését biztosítja számunkra. Minden, ami otthon van, hatással van arra, hogyan érezzük magunkat. Nemcsak az emberek, hanem a dekorációs tárgyak, a bútorok, a kiegészítők, és még a színek is.

Épp ezért nagyon fontos, hogyan is rendezzük be az ingatlant, hogy milyen anyagokat, színeket választunk, hogy biztosan komfortosan érezzük ott magunkat. Több pszichológiai kutatás is kimutatta, hogy érdemes törekedni a természetközeliségre, még a zsúfolt nagyvárosban található kis lakásban is. Mutatjuk, hogyan lehet ezt kivitelezni.

Zöld minden mennyiségben

Érdemes minél több zöld színt csempészni a lakásba. A növények különösen jó hatással vannak a közérzetre:

csökkentik a stressz-szintet,

csökkentik a depressziós tüneteket,

növelik a koncentrációskészséget,

növelik a kreativitást,

javítják az általános közérzetet és az életminőséget.

Játssz a mintákkal!

A levél vagy virágminták jól mutatnak és feldobják a lakást. Legyen szó akár tapétáról, akár díszpárnáról vagy függönyről, segítségükkel egy csipetnyi természetet csempészhetünk a lakásba.

Használj természetes színeket!

A különböző színek különböző pszichikai hatással vannak az emberekre, épp ezért érdemes megfontoltan választani, amikor a fal vagy a bútorok színeiről döntünk.

A világosabb árnyalatok fokozzák a kreativitást, inspirálnak, míg a pasztell és natúr árnyalatok megnyugtatnak.

Érdemes okosan kombinálni a különböző árnyalatokat, a semlegesebb, natúr színekhez kiegészítő színeket társítani.

"A krémszínű falhoz remekül passzol egy zöld vagy egy meleg narancsszínű, vagy akár mély barna kanapé, ami élénkíti a szobát. Ez egy nappaliba tökéletes megoldás lehet" – tudtuk meg a kika áruháztól.

A bútorlánc szerint a hálószobában érdemesebb kerülni az élénk színeket, és a világos, pasztellszíneket kombinálni a fehérrel. Ennek ugyanis nyugtató hatása van.

Az előszobában ugyanakkor ez a kombináció nem annyira szerencsés. Mint mondták, arra is érdemes figyelni, hogy ha egy falfelületet fehérre festünk, egy krémszínű vagy tört fehér szőnyeg nem mutat jól, az ugyanis inkább piszkosnak tűnik a tökéletesen fehér fal mellett.

Fa minden mennyiségben!

„A fa pszichológiai hatással van az emberekre, a természethez hasonlóan csökkenti a stresszt, megnyugtat” – véli Marjut Wallenius, a Tamperei Egyetem Pszichológia Tanszékének docense, aki egyik tanulmányában azt is kifejtette, hogy épp ezért például a fából készült bútoroknak szintén jótékony hatásuk van. Ezt norvégiai, japán, kanadai és ausztriai kutatások is igazolták.

Bebizonyosodott például, hogy az idős emberek sokkal nyitottabbak és szociálisan aktívabbak olyan környezetben, amelyben jelentős szerepe van a fának. A fából készült bútorok jótékony hatását osztálytermekben is kimutatták, a diákok szívverése lassabb, stresszszintje alacsonyabb volt, mint azon diákoké, akik egy olyan tanteremben tanultak, ahol a műanyag és a fém volt a meghatározó.

„Egy olyan helyiség, amelyben így vagy úgy a fa dominál, melegebbnek, megnyugtatóbbnak hat, épp ezért érdemes fából készült bútorokat tenni a hálószobába, de akár a dolgozószobába is” – írta megkeresésünkre a kika.

Természetes anyagok a lakásban

Bútorokat korántsem csak fából érdemes beszerezni, bátran választhatunk más, természetes anyagból készült darabokat is a lakásba.

„A rattan vagy bambusz is tökéletes választás lehet, ráadásul ezek jóval olcsóbbak, mint a fából készült lakberendezési tárgyak. Így lakásunk nem csak hogy természetközeli lesz, de környezetbarát és igazán stílusos is" – válaszolta a bútorlánc.”

Támogatott tartalom

A cikk megjelenését a kika támogatta.