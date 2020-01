Eddig 7 magyar kérte a konzuli szolgálattól, hogy menekítsék őket haza Kínából - a nap hírei

A külgazdasági és külügyminisztérium 8 magyar állampolgárról tud a koronavírus okozta tüdőgyulladással érintett kínai területen. Szijjártó Péter tárcavezető közölte: heten kérték, hogy a magyar hatóságok menekítsék őket haza. Megerősítette, hogy sem itthon, sem külföldön nem tudnak magyar fertőzöttről.

A Budapest Airport felkészült arra, ha a magyar hatóságok rendkívüli intézkedéseket rendelnek a Liszt Ferenc-repülőtéren. A ferihegyi repülőtér üzemeltetője közölte: jelentős készlettel rendelkeznek minden szükséges eszközből és felszerelésből. Az eljárásrend egyebek mellett a fertőzött utasok elkülönítését, az épületek, járművek fertőtlenítését is tartalmazza. A repülőtéren holnap (szer) vírusölő folyékony kézfertőtlenítő szereket helyeznek ki és gyakrabban végeznek fertőtlenítő takarítást.

Megszüntették a szmogriadó tájékoztatási fokozatát Budapesten. A Főpolgármesteri Hivatal közölte, hogy a reggeli órákban esett csapadék hatására kitisztult a levegő. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a levegőminőség a következő két napban kiváló lesz.

Nem változtatott a 0,9 százalékos alapkamat szintjén, sem a kamatfolyosón a Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. Ez megfelel az elemzői várakozásoknak. Londoni pénzügyi elemzők szerint jelenleg nem várható jelentős módosítás a monetáris és költségvetési politikában, hacsak a magyar gazdaságot nem éri külső sokk. A jegybanki alapkamat 2016. májusa óta változatlan. Az MNB közölte azt is, hogy a további lépések szükségességét az inflációs kilátások tartós megváltozása alakítja, amit a testület fokozott figyelemmel kísér.

A banki értesítések eredményeképpen mostanáig már csaknem kétezer ügyfél alakíttatta át fix kamatozásúvá jelzáloghitel-szerződését. Binder István, a nemzeti bank felügyeleti szóvivője közölte: még mintegy 106 ezer olyan kölcsönszerződés van érvényben, amelyeket a fair banki szabályozás 2015. február 1-jei hatályba lépése előtt kötöttek. Ezeket érinti az MNB által kiadott, fix kamatozásúvá való átalakítást kezdeményező ajánlás. A pénzintézetek már több mint 65 ezer érintett ügyfelet értesítettek, illetve küldtek nekik fix-kamatozású hitel-ajánlatot.

A fogyasztók megtévesztése miatt 350 millió forintra bírságolta a Magyar Telekomot a Gazdasági Versenyhivatal. A távközlési vállalat 2018. február és április között azt sugallta, hogy a lehető legnagyobb sebességet biztosítja hálózatán, miközben azt valójában csak egy szűkebb előfizetői kör érhette el. A versenyhatóság jelezte, hogy a vállalkozásnak nem kell megfizetnie az összeg egy részét, ha igazolja, hogy kompenzálta a jogsértésben potenciálisan érintett előfizetőit. A Magyar Telekom a GVH döntését nem támadta meg, de nem ismeri el a megállapított jogsértést közölte azt is, hogy él az érintett fogyasztók kompenzálásának lehetőségével.

Tavaly rekordnagyságú, 100 millió forint feletti összeg folyt be a bírságokból a MÁV-Start kasszájába - közölte a vasúttársaság szóvivője. Biber Anett az InfoRádiónak elmondta: egyre többen fizetik be a büntetést és csökkent a szabálytalanságok száma is. MÁV egyebek között email-ben, sms-ben, telefonon hívja fel a szabálytalan utasok figyelmét a tartozás rendezésére, lehetőség van részletfizetésre, halasztásra, a bírság összegének mérséklésére.

A gyógyszeripar kulcsszerepet játszik a magyar gazdaság dimenzióváltásában - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a tárca és a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége közötti stratégiai megállapodás aláírásakor. Szijjártó Péter hangsúlyozta: a gyártásorientált magyar gazdaság egyre inkább az innováció, a kutatás és a fejlesztés által inspirált gazdaság irányába halad. A tárcavezető kiemelte, hogy 2018-ban a magyar gyógyszeripar soha nem látott mennyiségben exportált, forgalma 5,3 milliárd eurót tett ki, ami nemzetgazdasági rekord.

Több mint 70 migráns próbált magyar területre jutni a röszkei közúti határátkelőn kora reggel. Papp Károly, a Belügyminisztérium közbiztonsági főigazgatója a tárca rendkívüli sajtótájékoztatóján közölte: reggel fél 6 körül előbb egy kisebb majd egy nagyobb csoport próbált betörni magyar területre, nagy részük az egyik biztonsági őr figyelmeztető lövésére visszafordult. A rendőrök eddig öt embert vettek őrizetbe, és keresik a határtérségben szétszóródott néhány migránst. A szerbiai határőrség elfogott 37 migránst a röszkei incidensben érintett csoportból.

Kétállami megoldást javasolt az amerikai elnök a palesztin-izraeli konfliktus rendezésére. Az Egyesült Államok azt tervezi, hogy nagykövetséget nyit Kelet-Jeruzsálemben is, amely a palesztinok fővárosa lesz. Donald Trump elismerte Izrael fennhatóságát a Golán-fennsík felett az izraeli kormányfővel tartott közös sajtókonferencián. Benjamin Netanjahu bejelentette: kész a tárgyalásokra a palesztinokkal egy leendő palesztin államról, de a palesztinoknak el kell ismerniük Izraelt zsidó államként. Az Arab Liga szombaton rendkívüli értekezletet tart a palesztin elnök részvételével a béketervről. Mahmúd Abbász szerint az amerikai elnök közel-keleti béketerve egy összeesküvés, amely nem fog sikerülni.