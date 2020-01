Kell-e tartani a Kínából rendelt csomagoktól?

A koronavírus egyre gyorsabb terjedésével kapcsolatos hírek kezdték aggasztani a csomagrendelőket is, ezért a Pénzcentrum utánajárt, hogy vajon van-e mitől tartaniuk, ha kínai árut választanak a webshopban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) tájékoztatásért is felelős államtitkára, Menczer Tamás korábban elmondta, hogy a Kínából érkező csomagok esetében nincs szükség speciális óvintézkedésekre, mivel azok nem fertőznek.

A lapnak Dr. Kemenesi Gábor virológus, a Pécsi Tudományegyetem kutatója arról beszélt, hogy az új típusú koronavírus (2019-nCoV) tüneteiben és terjedési módjában is nagyban hasonlít az influenzához, például abban, hogy a lappangási időszakban is fertőző, és a gazdatesten kívül, tárgyakon is életben marad. "Egyelőre nincs információ arról, hogy meddig maradhat életben a koronavírus a gazdatesten kívül, de hamarosan biztosan erre is választ kapunk" - vélte a szakértő, aki azt is hozzátette, hogy a felület maga is befolyásolhatja, milyen sokáig tud a rajta megtelepedett vírus életben maradni.

A virológus szerint

kizárt, hogy a fertőzött területekről Magyarországra rendelt csomagok élő vírust tartalmazzanak.

"Egyrészt példa nélküli lenne, másrészt a fő gócpontok most gyakorlatilag le vannak zárva. Azokban a városokban mind megállt az élet, így a csomagküldés sem lehetséges. Mivel a kínai csomagokat egyébként is többnyire hajón hozzák, túl sok idő eltelik, ezért nem nagyon látok arra esélyt, hogy ilyen formában bejuthatna az országba a vírus" - szögezte le Dr. Kemenesi Gábor.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán