Közlekedési kérdések és az állammal kötött szerződések a napirenden

A Fővárosi Közgyűlés mai ülésén a képviselők várhatóan döntetnek a

regisztrált álláskeresők ingyenes BKV-használatáról.

Az utazási kedvezményről szóló előterjesztésben arról lehet olvasni, hogy a Városháza városigazgatási főosztály számításai szerint minimum 355 millió, maximum 1,46 milliárd forintos bevételkieséssel lehet számolni az ingyenes utazás miatt, ezt január január 1-jétől vezetik be. A legnagyobb veszteség akkor alakulhat ki, ha az összes álláskereső a felnőtt, teljes árú bérletet vásárlókhoz hasonlóan veszi igénybe a közösségi közlekedést. A kampányban elhangzott az is, hogy a gyermekek is ingyen utazhatnak, ez most nem szerepel az előterjesztésben.

Az ülésen arról is határozhatnak, hogy főváros egy évvel meghosszabbítja az agglomerációs autóbuszok és a HÉV-vonalak állami üzemeltetésére, illetve a technikai feltételek biztosítására az állammal kötött 2016-os szerződéseket. A javaslat szerint az agglomerációs közlekedési feladatok Budapest közigazgatási területét érintő ellátásához szükséges 6,5 milliárd forintot a fővárosi önkormányzat a 2020-as költségvetésből biztosítja.

A közgyűlés egyik napirendi pontja szerint

személyi döntésekről

is szó lehet. A főpolgármester keddi hatállyal menesztette a Főtáv vezérigazgatóját, Mitnyan Györgyöt, múlt szerdán pedig a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. vezérigazgatóját, Nagy László Albertet mentette fel posztjáról.Eközben Karácsony Gergely a Budapesti Városüzemeltetési Holding élére Walter Katalint nevezte ki. A városvezető az InfoRádió Aréna című műsorában november elején kiemelte, hogy mindenkinek a munkáját értékelik.

A közgyűlés szavaz arról is, hogy a budapesti önkormányzat 2020-ban a 2019-es évhez hasonló, 25 milliárd forintos hitelt vesz fel. A közgyűlés elé kerülhet Budapest 2018-as környezeti állapotértékelése is.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán