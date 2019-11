Orbán Viktor: ez az elmúlt tíz év legnagyobb diplomáciai sikere

Mindenki azt szeretné, ha nőne Magyarország befolyása az európai politikára, Várhelyi Olivér kinevezése az elmúlt tíz év legnagyobb diplomáciai sikere, mert az a terület, amelyért felelős lesz a következő öt év legfontosabb uniós portfólia - mondta a kormányfő a Kossuth Rádióban arra reagálva, hogy Magyarország uniós biztosjelöltje megkapta hétfőn az Európai Parlament (EP) illetékes szakbizottságának jóváhagyását.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a biztonság szempontjából legfontosabb feladat a bővítési és szomszédságpolitikáért felelős biztosi pozíció. Ez a terület a migrációt is érinti, ugyanakkor Ukrajnával is foglalkoznia kell az új biztosnak, sőt, a Kaukázussal és Azerbajdzsánnal is foglalkozni fog, tehát az energiaellátás szempontjából is fontos ez a poszt. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy sokan próbálták elgáncsolni a magyar jelöltet, a magyar ellenzék tagjai és Soros György emberei is - nagy csata volt, de sikerült megnyerni.

Arra a felvetére, hogy az első meghallgatáson nem ment át a jelölt, írásban is kapott kérdéseket, mert azt várták tőle, hogy határolóüdjon el jobban a kormánytól, Orbán Viktor azt mondta: az elhatárolódás régi baloldali játék. Azokat, aki nem tudják összeegyeztetni a saját hovatartozásukat a nemzetközi szempontokkal, nem érdemes ilyen magas posztokra jelölni, Várhelyi Olivér kiváló hazafi és kiváló európai, és ennek összeegyeztetáse neki nem okoz problémát.

A 2020-as év legnagyobb kihívása

A magyar kormányfő szerint az elmúlt öt évben az európai vezetők a biztonságpolitika és az európai gazdaság területén követték el a legnagyobb hibákat. A 2020-as évre szóló előrejelzések szerint a német gazdaság jó, ha eléri az 5 százalékos növekedést, márpedig Magyarország szempontjából ez nem mindegy. A 2020-as év legnagyobb kihívása tehát Orbán Viktor szerint a magyar gazdaság eddigi sikereinek megvédése lesz.

Az OECD, miközben rontott a globális gazdaság növekedésére vonatkozó előrejelzésén, a magyar gazdasági növekedésrő szóló prognozisát javította, Orbán Viktor arra hívta fel a figyelmet, ismét Némeétországos említve példaként, hogy egy gazdagabb ország növekedését nehezebb előídézni, mint egy szegényebb, mélyebbről induló országét.

Egy ország erejét és önbecsülését is az adja, hogy saját erőből képes-e megállni a saját lábán. Ez ki fog derülni a következő években.

Kiderül, hogy Közép-Európa megerősödött-e annyira, hogy saját erőből nagyobb fejlődést tud elérni, mint a nála gazdagabb nyugat-európai országok. Ehhez azonban a kormányfő szeront új gazdaságvédelmi akcióterv kell, ezért, mint mondta, a szerdai kormányülésen utasította a minisztereket, hogy készítsék elő az új gazdaságvédelmi akciótervet, amelyet a következő év első negyedében mutatnak majd be. Hozzátette, a kormány következetesen kitartott az adócsökkentés mellett, miközben nőttek a bérek.

A kulcs tehát Orbán Viktor szerint az adócsökkentés, azt reméli az akciótervről, hogy erre újabb lehetőség lesz, de nem tudja, még hogy mekkora csökkentésről lehet szó.

EPP - a Fidesz még nem döntött a tagságáról

Az Európai Néppárt új elnökévé választott Donald Tust kijelentéseire reagálva Orbán Viktor azt mondta, nem tudjuk, milyen politikát várhatunk az EPP-től, a Fidesz,a melynek tagságát felfüggesztették, még nem döntötte el, folytathatja-e a közös életét a Néppárttal. "Az a kérdés, mikor beszélnek végre világosan.

A Fidesz nem tartozhat egy olyan politikai közösséghez, amely bevádoláspárti,

amely nem tartja fontosnak a határvédelmet, nem tartja tiszteletben a nemzeti sajátosságokat. Az EPP-ben elkezdődött egy balra sodródás, ha ez nem változik, akkor új politikai közösséget kell építeni.

Az éppen egy hete átadott Puskás Arénáról a miniszterelnök azt mondta, a magyaroknak van genetikai érzékük a nagy pillanatokhoz, szerinte így van ez a Puskás Arénával is. Itt is voltak viták, hogy kell-e vagy sem, de függetlenül attól, hogy valaki szereti-e a focit vagy sem, ez egy fantasztikus teljesítmény, ahol minden mukát magyarok végeztek el, mert képesek arra, hogy egy ekkora vállalkozást saját erőből, külföldi szakemberek bevonása nélkül valósítsanak meg.

