Elemzők: most nehezebb az ellenzéki összefogás, mint korábban

Miután nem országgyűlési választások következnek az ősszel, a kampány jellege is más lesz és másnak is kell lennie, véli Boros Bánk Levente politológus. Míg előbbi esetében központi üzeneteket érdemes megfogalmazni a választók megszólítása érdekében, addig az önkormányzati választások a helyi politikáról szoktak szólni, függetlenül attól, hogy Budapestről, vagy egy kisebb településről van szó.

A kormánypártoknak jelenleg az lehet a nagy előnye, hogy vezető pozícióból tudnak nekivágni a választásoknak: regnáló polgármesterek indulnak újra, vagy épp a képviselő-testületekben meglévő többségeket kell megerősíteni,

emelte ki Boros Bánk Levente, aki a stabilitást, a tapasztalat meglétét és a hozzáértést véli a fő motívumnak a kormánypártok részéről, ahol természetesen fennáll a kormánypárti közgyűlési többség, és/vagy kormánypárti polgármester vezeti az aktuális települést.

Az ellenzék kihívó szerepe mára hagyományossá vált, folytatta a politológus, tíz éve, főszabály szerint, valamilyen fogást próbálnak találni a kormánypárti vezetőkön. Nagy drámája az ellenzéki formációknak, függetlenül attól, hogy összefognak, hogy

nem tudtak, és úgy fest, most sem feltétlenül tudnak érvényes, megfogható és hiteles üzenetet küldeni a választók részére,

tette hozzá a Nézőpont Csoport elemzője.

Boros Bánk Levente az összefogással kapcsolatban megjegyezte, 2010 óta azt látják, hogy az csak illúzió, egy olyan délibáb, amelyet az ellenzék folyamatosan kerget és sosem tud elérni. Hiába beszélnek számos helyen összellenzéki együttműködésről, mindig vannak sértettek, kiugrók, vagy olyan politikusok, adott esetben pártok, akik valamilyen különös oknál fogva nem kívánnak részt venni az összefogásban. Ezáltal pedig sem az országos, sem pedig a helyi üzenet nem tud sikerre vezetni, vagyis

az összefogásmítosz még sosem hozta azt az eremdényt, amit általa előre vetítettek,

tette hozzá az elemző. Úgy vélte, a helyi alkuk segíthetnek, de csak azokon a helyeken, ahol nem a regnáló kormánypárti városvezető újrázik, hanem egy új indul.

Arról is beszélt, hogy az egyelőre nem látszik pontosan, kik fognak ténylegesen Tarlós Istvánnal szemben elindulni a főpolgármester-választáson. A felmérések azonban azt mutatják, az ellenzék többsége által támogatott Karácsony Gergely nem lesz képest legyőzni a Fidesz–KDNP színeiben 9 éve regnáló főpolgármestert, legfeljebb megszorongathatja, hiszen Tarlós István támogatottsága a kormánypártok támogatottságát is meghaladja a fővárosban. Karácsony Gergelynek az ellenzéki Tarlós István–szavazókat kellene átédesgetnie a saját oldalára, csak nehéz egy sikeres polgármesterrel szemben érdemi ígéreteket tenni Budapest lakosságának, tette hozzá.

Kritikus pont a főpolgármesteri poszt

A kormánypártok számára a jelenlegi pozícióik megtartása lehet a célja, az ellenzéknek pedig az, hogy az önkormányzati választások előtt fokozza a kormányváltó hangulatot – hangsúlyozta a Méltányosság Politikaelemző Központ munkatársa.

Miután a 2014-es önkormányzati választásokon a Fidesz majdhogynem túlnyerte magát, szinte lehetetlen az akkori eredményét megőriznie, véli Nagy Attila Tibor, aki szerint emiatt a kormánypártok kampánya arról fog szólni, hogy minél kevesebb legyen a veszteség. "Egyfelől szól majd a kormány eddigi eredményeiről, sikereiről, amelyeket az elmúlt években arattak, másfelől helyi ügyekről, fejlesztésekről. Míg az ellenzék részéről a kampány arról fog szólni, hogy el kell takarítani Orbán helyi embereit, tehát

egyfajta kormányellenes népszavazássá igyekeznek formálni az önkormányzati választásokat",

fogalmazott.

Az elemző arról is beszélt, hogy az ellenzéki pártok összefogása mennyire lehet eredményes. "Most annyiban nehezebb az ellenzék helyzete, hogy nem két párt, hanem 5-6-7 párt vagy egyesület összefogásáról is van szó helyi szinteken. Tulajdonképpen a helyi ellenzéki pártok feladata, hogy megtanítsák a helyi választókat arra, hogy a Fidesz helyi embere helyett kire kellene szavazni" – magyarázta.

Nagy Attila Tibor az ellenzék számára lát lehetőséget arra, hogy több fővárosi kerületben, illetve több vidéki nagyvárosban elvegye a polgármesteri posztokat, a képviselő-testületi többséget a Fidesz–KDNP jelöltjeitől.

Az elemző a főpolgármesteri posztot kritikus pontnak nevezte, amelyet a Fidesz nem engedheti meg magának, hogy elveszítse, mert azzal "nagyon felemelné az ellenzéket".

A Méltányosság Politikaelemző Központ munkatársa szerint az újabb és újabb főpolgármester-jelöltek felbukkanása a Fidesznek kedvezhet, azonban szorosabb versenyre számít, mint 2014-ben. Kétségtelennek tartja, hogy Berki Krisztiánnak számtalan követője van a közösségi médiában, így szavazókat vihet el Karácsony Gergelytől, de Puzsér Róbert is, valószínűleg akaratlanul, a Fidesz céljait szolgálja.

Nagy Attila Tibor hozzátette: bár az őszi választásoknak is nagy a tétje, az önkormányzatoknak az elmúlt években annyira kevés feladatuk maradt, hogy ma már kisebb a mozgásterük.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt