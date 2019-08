Országszerte vizet osztanak és locsolják az utakat a hőségriasztás miatt - a nap hírei

Országszerte vizet osztanak, párakapukat működtetnek, locsolják az utakat és több helyen közterületi vízcsapokat is megnyitottak a hétfő éjfélig elrendelt hőségriasztás miatt. A MÁV-Start a főváros három főpályaudvarán és több vidéki vasútállomáson ad ingyen ásványvizet az utasoknak. A szakemberek felhívták a gazdálkodók figyelmét arra, hogy a hőségben több figyelmet kell fordítani a növényekre és az állatokra is. A rendőrség arra kéri az autósokat, álló gépjárműben ne hagyjanak bezárva gyermeket vagy házi kedvencet felhúzott ablak mellett. (Kánikula-üzemmódba kapcsolták az országot - összefoglalónk itt.)

A hőségben dolgozók kiemelt védelmére hívja fel a munkaadók figyelmét a Pénzügyminisztérium munkavédelmi főosztálya. A tárca azt hangsúlyozza: a tűző napon figyelni kell a többi között a rendszeres pihenőidő beiktatására, illetve gondoskodni kell az ivóvíz ellátásról. Azt is közölte: a zárt munkahelyeken ellenőrizni kell a klímaberendezéseket és gondoskodni kell ezek rendszeres műszaki karbantartásáról, tisztításáról, fertőtlenítéséről.

Vizsgálatot indított a Pest Megyei Kormányhivatal az elmúlt napokban érezhető orrfacsaró szag miatt - tudta meg a hvg.hu. A portál összeállítása szerint a napokban több lakossági bejelentés is érkezett a terjengő bűzről és a több elképzelés is felmerült arról, hogy honnan eredhet a szag, de a forrását egyelőre nem sikerül felderíteni. A Fővárosi Katasztrófavédelem pedig azt közölte, hogy nincs mérgező anyag a levegőben. A Fővárosi Csatornázási Művek megállapította: a csatornarendszerrel biztosan nincs összefüggésben a több kerületben is érezhető bűz.

Drogkereskedelem gyanúja miatt letartóztattak két holland fiatalt a Sziget fesztiválon. A végzés nem jogerős. A Fővárosi Törvényszék azt közölte: a két 21 éves holland férfi augusztus 6-án a Sziget fesztiválon növényi törmelék és sodort cigaretta formájában marihuánát, valamint MDMA tartalmú tablettákat értékesített. A gyanúsítottak nagy mennyiségű kábítószert tartottak az értékmegőrzőben és sátrukban, és ötszáz példányban nyomtatott árlistát is készítettek. A gyanúsítottak kizárólag a Sziget fesztiválra érkeztek Budapestre.

Mintegy négyszáz tonna búzát öntöttek össze a Magyarok Kenyere programban. A búzát a Kárpát-medence szerte élő gazdák adományozták rászoruló gyermekek részére. Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára arról beszélt: a 19 megyéből és 12 határon túli régióból gyűjtött adomány több mint 80 ezer anyaországi, valamint határon túl élő rászoruló gyermek egészséges táplálását biztosítja majd. A búza gyűjtése augusztus végéig folytatódik.

Letették az esküt az angliai Szervátültetettek Világjátékára kiutazó magyar sportolók a Semmelweis Egyetemen. Berente Judit, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének elnöke elmondta: a magyarok 11 sportágban állnak rajthoz, és a versenyzők között ugyancsak 11-en vannak olyanok, akik először vesznek részt a világjátékokon. A Newcastle-ban augusztus 17. és 24. között zajló Szervátültetettek Világjátékán 60 ország 2237 versenyzője indul.

A bukaresti kormány székháza előtt tüntettek a szabadságukra hazaérkezett, külföldön dolgozó román vendégmunkások. Az egy évvel ezelőtti hasonló kormányellenes megmozdulás tömegoszlatással végződött. A tüntetők a tavalyi karhatalmi erőszak kitervelőinek és végrehajtóinak felelősségre vonását és a Viorica Dancila vezette szociálliberális kormány távozását követelték. Közben a jobboldali Klaus Iohannis államfő is megkezdte az elnökjelöltségét támogató aláírásgyűjtési kampányát.

Több tízezer ember vett részt a Prágában rendezett melegfelvonuláson, a cseh fővárosban ezzel a rendezvénnyel zárult a szexuális kisebbségek hete. A szervezők szerint a fesztivál mintegy 150 programjára a hét folyamán több mint százezren látogattak el. A rendőrség annyit közölt, hogy a felvonulás problémák nélkül ért véget. A résztvevők mintegy 30-40 százaléka külföldről érkezett a cseh fővárosba.

Párizsban fokozott biztonsági intézkedések mellett folytatják augusztus 19-től a Notre-Dame helyreállítását. Az április közepén leégett székesegyház felújítását a munkások egészségére veszélyt jelentő, nem megfelelően kezelt ólomszennyezettség miatt függesztettek fel a múlt hónapban. A több száz éves katedrális tetőszerkezete és tornya sok ólmot tartalmazott, ami megolvadt az április 15-én keletkezett tűzben.

Lövöldözés volt a norvég főváros, Oslo közelében egy mecsetben, egy ember megsebesült. Egy gyanúsítottat a hatóságok őrizetbe vettek. A lövöldözés az al-Noor Iszlám Központban történt. Az eddigi információk szerint a merénylő rohamsisakot és egyenruhát viselt, és több fegyver volt nála.

Tizenöt labdarúgó sérült meg villámcsapásban Németország déli részén, emellett félbeszakítottak egy koncertet és leomlott egy cirkuszi sátor az Európa északi részén átsöprő viharban. A villám a sportpályára akkor csapott be, amikor a játékosok edzést tartottak. A labdarúgók csak könnyebben sérültek meg. A hét végén a várható viharok miatt több szabadtéri rendezvényt mondtak le Nagy-Britanniában.

Öngyilkosságot követett el manhattani börtöncellájában Jeffrey Epstein amerikai milliárdos. A 66 éves férfit, akinek kiváló kapcsolatai voltak magas rangú politikusokkal, üzletemberekkel és a művészvilág hírességeivel, azzal vádolták, hogy éveken keresztül több tucatnyi kiskorú lányt rontott meg és kényszerített szexuális szolgáltatásokra másokkal, köztük ismert politikusokkal is.