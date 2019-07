Megszűnik az OKJ - a nap hírei

Az OKJ, vagyis az Országos Képzési Jegyzék megszüntetését tervezi jövőre a kormány, azt egy korszerűbb szakképzési rendszer váltja fel - erősítette meg az InfoRádiónak a szakképzésért is felelős helyettes államtitkár. Pölöskei Gáborné elmondta: a képzéseket a technológiai újításokhoz igazítanák, az új rendszerről október végén tárgyalhat a kabinet és a tervek szerint a képzés nem lesz drágább.

Tarlós István főpolgármester a BKK vezérigazgatójával konzultálva elhalasztotta a Szentendrei út felújítását. A Főpolgármesteri Hivatal közleménye szerint egy magát civilnek mondó óbudai lakos az ügyészségen feljelentette az engedélyt kiadó 3. kerületi önkormányzatot. A beruházást a BKK a vizsgálat lezárta után kezdi meg. A közlemény úgy fogalmaz: a Szentendrei út felújítása közhasznú beruházás, ha a feljelentő pontatlan információkat közölt az ügyészséggel, annak következménye lehet.

A 4iG nyerte a MÁV vagyonvédelmi rendszereinek telepítésére kiírt közbeszerzési eljárást. A projekt célja, hogy támogassa a vasúttársaságnál tervezett egységes kártyás beléptetés kiépítését. A keretmegállapodás időtartama 36 hónap, amely további 12 hónappal meghosszabbítható, amennyiben a keretösszeg a 36 hónapos időtartam alatt nem merül ki. Az ajánlat értéke nettó 900 millió forint.

Magyarország is részt vesz abban az olasz vezetésű konzorciumban, amely a világ egyik legnagyobb kapacitású szuperszámítógépét Bolognában hozza létre a jövő év közepéig. Az Innovációs és Technológiai minisztérium közleménye szerint a magyar hozzájárulás nem pénzbeli, Magyarország szakemberek, tudósok munkájával támogatja a konzorcium létrehozását, működtetését, a szolgáltatások fejlesztését. A részvételnek köszönhetően számos hazai kutatócsoport, innovatív vállalkozás számára válik lehetővé, hogy hozzáférjenek a világ egyik legfejlettebb szuperszámítógépéhez.

Újabb területeken folytatódik a szúnyogirtás, Észak-Magyarországon és az Alföldön korábban még nem kezelt településeken is szükségessé vált a beavatkozás. Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az InfoRádióban elmondta, hogy ezen a héten a Szigetközben, Komárom, Baja, Mohács térségében, kilenc budapesti kerületben, valamint Szolnokon és a környező településeken, a Velencei-tónál és Baranya megyében végzik el a munkát.

Az átlag alatti méztermés lesz az idén az országban, de ez nem veszélyezteti a hazai mézfogyasztást - mondta az InfoRádiónak az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. Bross Péter hozzátette: a napraforgóból készült méznél átlagos, az akácnál és a repcénél pedig átlag alatti lesz a termés. Arról is beszélt: az üzletekben nem várható érdemi áremelkedés, de a közvetlenül a termelőktől vásárolt méz 20-30 százalékkal is drágább lehet. Bross Péter azt is közölte: az eddigi tapasztalatok szerint az idén nincs nyári méhpusztulás az országban.

Augusztus 26-ig kell leadniuk az uniós biztosjelöltek listáját az európai uniós tagországoknak. Brüsszeli tájékoztatás szerint a 28 tagállamból eddig 15 küldte el jelöltje nevét. A jelölteket szeptemberben fogják meghallgatni az Európai Parlament illetékes szakbizottságaiban, az Európai Bizottság elnöke által benyújtott listáról pedig várhatóan októberben szavaz a képviselőtestület. Ezután a tagállami kormányokat tömörítő tanács nevezi ki minősített többséggel a bizottságot.

Nem lesz képviselője a kárpátaljai magyarságnak az ukrán parlamentben. A három jelölt egyike sem szerzett mandátumot, miután olyan körzetekben indultak, ahol a magyar nemzetiségű választók aránya jóval elmarad a többségi nemzethez tartozókétól. A magyar szervezet megfigyelői vasárnap több szavazókörben észleltek választási csalást. A választást az elnök pártja nyrte, amely valószínűleg abszolút többséget is szerzett.

Ukrajnában a szavazatok több mint 80 százalékának feldolgozása után már biztos, hogy a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mögött álló Nép Szolgája párt kényelmes többséget, 252 képviselői helyet szerzett a 450 fős törvényhozásban.