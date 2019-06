Brüsszel ítéletet mondott a kettős élelmiszerminőségről - a nap hírei

Október vége lehet a banki adategyeztetés végső határideje. Az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága hétfő délután fogadta el az erről szóló kormánypárti módosító javaslatot. A parlament az előterjesztést házszabálytól eltérve tárgyalja, így arról már kedden határozatot hozhatnak. A pénzintézetek szerint még több mint egymillió ügyfél nem egyeztette adatait.

Pert nyert egy devizahiteles, a Fővárosi Ítélőtábla már a Kúria múlt heti ajánlásai alapján döntött az ügyben. A táblabíróság jogerősen az alapján nyilvánított érvénytelenné egy devizahiteles szerződést, hogy a bank nem adott megfelelő tájékoztatást az adósnak arról, hogy az árfolyam változása jelentősen növelheti a törlesztőrészletét - tudta meg a 24.hu. A döntésnél már alkalmazták a Kúria devizahiteles pereket vizsgáló konzultációs testületének múlt csütörtökön kiadott ajánlását arról, hogy hogyan kell rendezni az érvénytelenné nyilvánított hitelek ügyeit.

Az önkormányzati választáson már az európai parlamenti szavazás tapasztalatai alapján jár el a Nemzeti Választási Bizottság - jelentette ki a testület elnöke. Rádi Péter az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, hogy a tavaszi szavazás esetében a Kúria az NVB 13 döntését változtatta meg, ezek között volt olyan is, amely éppen a bírói testület korábbi döntése alapján született. A Nemzeti Választási Bizottság egy éve megválasztott elnöke csupán finomhangolásokat tart szükségesnek a testület munkájában.

Az Európai Bizottság nem talált bizonyítékot a kelet-nyugati kettős élelmiszer-minőségre. A testület jelentése szerint az eltérő összetételű, de azonos vagy hasonló csomagolású áruk előfordulása nem mutat egyértelmű területi mintázatot. Közel 1400 terméket vizsgáltak 19 európai uniós tagországban, de a forgalmazott élelmiszeripari áruk rendkívüli sokszínűsége miatt a minta nem volt reprezentatív.

Az esős időszak és a virágzás idején hűvösebb éjszakák miatt csak a hét végétől kerül nagyobb mennyiségben magyar görögdinnye a piacokra - erősítette meg a Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. Ledó Ferenc az InfoRádióban arról beszélt: várhatóan szeptember elejéig lehet majd jó minőségű magyar görögdinnyét vásárolni.

Érkezik a hőség Nyugat-Európa fölé, lesz ahol 40 foknál is melegebb lesz.Az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán azt írta: a nyugat-európai államokban várhatóan abszolút júniusi csúcsok dőlnek majd meg. Magyarországon ennyire melegre most nem kell számítani, de csütörtök délután a Nyugat-Dunántúlon előfordulhat 36 fok körüli hőmérséklet is.

Meghalt egy 8 éves gyerek, amikor kigyulladt egy fabódé a Csörsz utcában,a MOM sportközpont tetején. A tűzoltók eszméletlen állapotban hozták ki az épületből a gyereket, aki az újraélesztés ellenére a helyszínen meghalt. Egy másik gyereknek sikerült kimenekülnie. Az Országos Mentőszolgálat arról is beszámolt, hogy három ember könnyebb füstmérgezést szenvedett, őket a mentők a toxikológiai osztályra szállították. A BRFK a tűz keletkezésének okát büntetőeljárásban vizsgálja, és gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt nyomozást indított ismeretlen tettes ellen.

Összeütközött és lezuhant két harci gép Németországban, az egyik pilóta meghalt. A baleset a Müritz-tó közelében történt, a két Eurofighter típusú repülő harci gyakorlatot végzett fegyverzet nélkül. Mindkét pilóta katapultált, egyikük túlélte a balesetet, egy fa koronájában landolt az ejtőernyőjével.

Az amerikai elnök rendeletet írt alá az Irán legfőbb vezetőit érintő szankciókról. Donald Trump kijelentette: az Egyesült Államok békés nemzet, nem akar háborút Iránnal, és senki mással. Hangsúlyozta uganakkor, hogy Washington továbbra is folytatja a nyomásgyakorlást Teheránra. A rendelet értelmében Irán legfőbb vallási vezetője, Ali Khamenei ajatollah és munkatársai nem férhetnek hozzá nemzetközi pénzügyi eszközökhöz, köztük segélyekhez sem.