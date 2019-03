Orbán Viktor és Mateusz Morawiecki videóval készül a nemzeti ünnepre

Orbán Viktor a Facebook-oldalára feltöltött videóban úgy fogalmaz: itt kopogtat az ajtón március 15., nemzeti ünnepünk napja, a magyar szabadság napja, amelyen "azokra a hősökre emlékezünk, akik, ha kellett, mindenüket, sőt az életüket is odaadták a magyar szabadságért". Ezt a harcot a szabadságért "mindig a lengyelekkel együtt vívtuk meg" - hangsúlyozta, jelezve, hogy már a 19. század közepén is több száz lengyel harcolt a magyarok oldalán.

Most is eljönnek az ünnepségre, "erre a közös magyar-lengyel ünnepségre", és köztük lesz Mateusz Morawiecki is, hogy Budapesten saját szavaival köszöntse az egybegyűlteket - mondta a miniszterelnök.

"Jöjjenek el, ünnepeljünk együtt!"

- biztatott Orbán Viktor.

A lengyel kormányfő kiemelte: a magyar-lengyel barátság évszázadok óta tart, napjainkban is él, amikor magyar ünnepeken lengyel zászlókat lenget a szél.

Jól látszik - folytatta Mateusz Morawiecki -, ez a barátság egyre inkább a jövő irányába mutat, és "örülünk, hogy a magyarok személyében ilyen hűséges és kipróbált barátaink vannak".

A jövő ennek köszönhetően jobb lesz Magyarországnak és Lengyelországnak - jelentette ki.

