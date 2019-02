Kiderült, miért találta ki a kormány a 2-2 hetes nyelvtanfolyamokat

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnapi évértékelőjén jelentette be, a 9. és 11. évfolyamot végzett gimnazisták 2-2, anyanyelvi környezetben vett nyelvi kurzushoz juthatnak. Azóta részletek is napvilágot láttak, a rendszert pályázati módon tartja megvalósíthatónak az Emberi Erőforrások Minisztériuma, és a költségvetési források is megvannak hozzá.

Az oktatási kormányzat a tavalyi évben az Oktatási Hivatallal közösen kutatást végzett a magyar nyelvoktatás helyzetéről. Készült is egy intézkedési terv, amiben az egyes intézkedésekre tettek javaslatot - az ezeket felvonultató kormányhatározat a közeljövőben jelenik meg. Mint Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős helyettes államtitkár az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta,

az egyik hipotézis, ami közszájon forog, hogy a magyar nyelvoktatás évtizedek óta nyelvtanalapú, sokkal kevésbé az idegennyelvi kommunikációs készségeket fejleszti.

"Tudjuk a szabályokat, de nem feltétlenül szeretünk idegen nyelven megszólalni, pedig a munkaerőpiac szempontjából is ez egy nagyon fontos dolog lenne. Nyelvtanáraink felkészültek, képesek is lennének a feladatra, de

a tanulókat valamilyen módon ki kell mozdítani anyanyelvi környezetbe is"

- hangsúlyozta Maruzsa Zoltán.

A nyelvoktatási projektnek lenne egy olyan lába is, hogy egyrészt iskola is szervezhesse az utat és a tanfolyamot két intézmény közösen alakítaná ki, ilyen esetekben a legkönnyebb családoknál elhelyezni a tanulókat. Másrészt viszont lesz egyéni lehetőség is ott, ahol a magyar intézmény valamilyen oknál fogva nem tudja megszervezni a tanfolyamot. Ilyenkor pályázati úton lehet támogatást nyerni olyan tanfolyamokhoz, amik a piacon hozzáférhetőek, jellemzően angol vagy német nyelvterületen.

"Azt vélelmezzük, hogy 9.-esek esetében jellemzőbb lesz az iskolák által szervezett út, az érintettek pedagógus felügyelettel vannak kint, ez a szülők számára is megnyugtatóbb. A 11.-esek már nyelvvizsgára készülnek, ami 2020-tól a felsőoktatási felvételihez is kell. Egy ilyen tanfolyam hihetetlenül nagy segítség az emelt szintű érettségi szóbeli részére" - húzta alá a helyettes államtitkár.

