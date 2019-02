Újabb részletek derülhetnek ki Orbán Viktor hét pontjáról

A gyermekvállalási kedv növelését célzó intézkedéseket, "családvédelmi akciótervet" jelentett be vasárnapi évértékelőjén Orbán Viktor miniszterelnök. A Portfolio elemzésében emlékeztet arra, hogy immár harmadik éve 1,5 körül stagnál a termékenységi ráta, és a kormány eddigi erőfeszítései nem hozták meg a gyermekvállalási kedv kívánt javulását. A most bejelentett demográfiai csomag mérete az elemzés szerint akkora, hogy akár fel lehet fogni gazdaságélénkítő csomagnak is.

A kormányfő vasárnapi évértékelőjében emlékeztetett: családügyben nemzeti egységet hoztak létre, 1 millió 350 ezren vettek részt az erről szóló nemzeti konzultációban, és 80 százalék támogatta a kormány családpolitikáját.

Megjegyezte, 9 év alatt megduplázták a családok támogatását, ami arányaiban a legmagasabb Európában.

Orbán Viktor hétpontos családvédelmi akciótervről azt mondta: "ez a magyarok válasza és nem a bevándorlás".

A 7+2 pont Bevezetik a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását. Minden 40 év alatti nő, aki első házasságát köti, 10 millió forint kedvezményes kölcsönben részesülhet. A törlesztést az első gyermek érkezésekor három évre felfüggesztik, a második gyermek érkezésekor újból három évre felfüggesztik, és a tőketartozás harmadát nem kell visszafizetni. Ha harmadik gyermek is születik, a kölcsön további részét teljes egészében elengedik. Bővítik a csok kedvezményes hitelét. Jelenleg a kétgyermekes családok 10, a három és több gyermeket családok 15 millió forint kamattámogatott kölcsönt vehetnek igénybe új lakás vásárlására. A jövőben a két- és többgyermekes családok a hitelt használt lakások vásárlására is felhasználhatják. (Jön a falusi csok is, de ezt később ismerteti a miniszterelnök) Még több hitelt vállal át az állam. Eddig a harmadik és minden további gyermek születése esetén egymillió forintot vállaltak át a nagycsaládosok jelzáloghiteléből. Most már a második gyermek születésekor egymillió forintot, a harmadik gyermeknél 4 millió forintot, minden további gyerek születésekor újabb egy-egymillió forintot vállalnak át. Szja-mentesség a nőknek a 4. gyerek után. Életük végéig mentesülnek az szja fizetése alól azok a nők, akik legalább négy gyermeket szültek és neveltek. A nagycsaládosok autóvásárlási programja. Legalább hétszemélyes új autó vásárlását támogatja a kormány: a legalább három gyermeket nevelő családok 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak. Teljes bölcsődei ellátás. Három év alatt 21 ezer új bölcsődei férőhelyet létesítenek. Az év végéig ebből megépítenek 10 ezret, 2020-ban és 2021-ben pedig további 5, illetve 6 ezret. Ez azt jelenti, hogy 2022-re minden szülő, ha akarja, bölcsődébe viheti a gyermekét. Bevezetik a nagyszülői gyedet, így ha a szülők így döntenek, a nagyszülők is gyeden maradhatnak helyettük. +2 a középiskolai nyelvoktatás korszerűsítése, minden középiskolás a 9. és a 11. tanév nyarán kéthetes külföldi nyelvtanfolyamon vehet részt a kormány költségén.

vehet részt a kormány költségén. 700 milliárd forint egészségügyi fejlesztésekre, ideértve a budapesti centrumkórházak megépítését is.

Arról azonban a miniszterelnök nem beszélt, hogy az egyes intézkedések mikor lépnek hatályba, nem utalt arra sem, hogy miből fedezik a juttatásokat. (Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a pénteki Kormányinfón annyit árult el, hogy a csomag már indén életbe lép, és az intézkedések átcsoportosítással valósulhatnak meg.)

Ma Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár sajtótájékoztatót tart, és a meghívó tanúsága szerint "ismerteti a kormány új családpolitikai intézkedéseit". Vagyis kiderülhetnek újabb részletek.

Korábban a miniszterelnök azt mondta, hogy Novák Katalin a tavalyi családügyi konzultáció alapján készítette el a csomagot, amely Orbán Viktor szavai szerint "nagyon költséges, és csak fokozatosan lehet megvalósítani".

Próbaszámítás

A Portfolió utánaszámolt, hogy az szja elengedése a 4. gyermek után 24 milliárd forintos kiesést okoz évente a költségvetésnek, ami töredéke a teljes, 1900-2100 milliárd forint körüli éves szja-bevételek. Az összeg ugyanakkor jóval magasabb lehet, ha nem csak az ezután születendő 4. gyermek után járna a kedvezmény, hanem azoknak is, akiknek már nagyok a gyerekei.

A gazdasági portál azt is kiszámolta, hogy egy négygyermekes, 40 évesen ismét munkát vállaló és így az élete végéig szja-mentességet élvező nő (bruttó átlagbért, 4%-os bruttó bérnövekedést, nem változó szabályokat és 15%-os szja-kulcsot feltételezve) nyugdíjba vonulásának időpontjáig összesen

18,1 millió forintos adóelőnyhöz juthat.

Nem világos ugyanakkor még, hogy a mentesség mellett változatlanul él-e tovább a 3 és a feletti gyermekek után járó havi 99 ezer forintos kedvezmény (ami az szja-n túl a járulékból is érvényesíthető).

A gazdasági hírportál elemzése szerint, noha a részletekről még keveset tudni, a vasárnapi bejelentés alapján a kormány nagy összegű direkt támogatásokkal, az anyák munkapiaci helyzetének javításával, illetve üzenet értékű lépésekkel is előállt annak érdekében, hogy javítsa a gyenge gyermekvállalási kedvet. A legnagyobb pénzt megmozgató eszköz a fiatal házasok gyermekvállalási támogatása lehet.

