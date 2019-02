Elemzők: az ellenzék nem tudott érdemben reagálni Orbán Viktor bejelentéseire

Tóth Erik, a Nézőpont Intézet elemzője az InfoRádió reggeli műsorában Orbán Viktor vasárnapi évértékelőjét elemezve azt emelte ki, hogy a kormányfő talán most először a korábbi politikai tabutémáknak számító napirendi pontokon túl, egyértelműen a nemzeti egységet megteremteni próbáló témkat vetetett fel. Tóth Erik két, szerinte fontos elemet emelt ki, az egyik a szegénység elleni küzelem, a másik pedig a hét pontból álló a családpolitikai akcióterv.

A beszéd dinamikáját elemezve a szakember úgy látja, hogy volt egy gazdaságpolitikai dominanciájú rész, egy az európai parlamenti választásokkal vonatkozó rész és a magyar belpolitikai helyzetet értékelő rész, amely mintegy tíz perces volt.

A Fidesz-KDNP-vel kapcsolatban az ellenzéki pártok korábban több alkalommal is megfogalmazták az antiszemitizmus vádját, ehhez képest most azt lehet tapasztalni, hogy ez a baloldali politikai tömb, amelyet Karácsony Gergely, Gyurcsány Ferenc vagy Tóth Bertalan vezet, kezdett el összefogni a korábban egyértelműen antiszemitának, zsidógyűlölőnek számító Jobbikkal.

Egy ilyen politikai cizzert az elemző szerint a miniszterelnök egyszerűen nem hagyhatott ki, mert egy olyan kérdésről van szó, amely a magyar társadalmat is rendkívüli mértékben meg tudja osztani.

A Nézőpont intézet három órával a beszéd elhanzása után készített online közvéleménykutatást, amelyből az derült ki, hogy a válaszadók 54 százaléka nyilatkozott arról, hogy a magyar ellenzék nem vehető komolyan - mondta Tóth Erik.

A Nézőpont Intézet Magyar Nemzet számára készített online villámkutatásából az is kiderül, hogy az Orbán Viktor vasárnapi évértékelőjén bejelentett családpolitikai akcióterv mellett már most kétharmados többség áll. A felmérés, amelyet az évértékelőt követően 541 ember megkérdezésével készítettek, azt mutatja, hogy a bejelentett családpolitikai intézkedéseknek az emberek túlnyomó többsége, 63 százaléka örül, még a kormányellenesek 40 százaléka is.

A Méltányosság elemzője, Nagy Attila Tibor az InfoRádió reggeli műsorában úgy fogalmazott, ismét bebizonyosodott, hogy Orbán Viktor körül egy meglehetősen komoly kommunikációs stáb áll. A családvédelmi akcióterv bejelentése szerinte olyan konkrétumok sorozata, amellyel a kormány lehetőséget ad magának, hogy átvegye a kommunikációs kezdeményezést, mert decemberben, a túlóratörvény elleni tiltakozásokkal az ellenzéknek sikerült a kommunkiációs erőtér központjába kerülnie.

"Alapvetően arról hallottunk, amiről az ellenzék akarta, hogy halljunk"

- fogalmazott Nagy Attila Tibor, aki úgy látja, hogy a kormány nem jött ki túl jól a túlóratörvény miatti vitákból. Most azonban a kommunikációs teret átalakíthatja a családvédelmi akcióterv, amelynek elemei legalább annyira érdekesek, ha nem érdekesebbek, mint az ellenzék által kezdeményezett további tüntetések vagy a parlamenti obstrukció.

Arról, hogy a miniszterelnök évértékelőjét kísérő, illetve utána tartott ellenzéki demonstráció mennyire volt mozgósító erejű, Nagy Attila Tibor azt mondta, az ellenzék nem tudott érdemben reagálni az akciótervre, amelyhez szakpolitikailag nem szóltak hozzá, csak a korábbi évekből ismert bírálatokat hallhattuk.

Orbán Viktor évértékelőjéről további elemzést hallhatnak ma este 6 órakor az IndoRádió Aréna című műsorában, amelynek vendége Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport vezérigazgatója és Tóth Csaba, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd