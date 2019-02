Gyermekvállalási hitel: a meddő nők magasabb kamatot fizetnek majd?

A fiatal házasok gyermekvállalását segítő intézkedés júliustól lép életbe, a részleteket tartalmazó kormányrendeletet most dolgozzák ki.

Az EMMI a hrportál.hu kérdésére azt válaszolta, hogy felvetették azt a lehetőséget a kormánynak, hogy ha az érintett házaspár orvosilag igazolja, hogy a gyermekvállalás egészségügyi okból (pl. meddőség) maradt el, akkor az ügyfelek mentesülhessenek a piaci kamatok jövőbeni megfizetése alól is.

Ezt a kérdést küldte a lap az Emberi Erőforrások Minisztériumának:

Mi történik abban az esetben ha egy jogosult belép a programba, ám ezt követően kiderül, hogy egészségügyi okok miatt nem képes gyereket szülni. A magasabb kamatozású törlesztés fog rá vonatkozni, vagy más megoldás is lesz?

Az EMMI válasza:

„Ha orvosilag igazolják, hogy a gyermekvállalás egészségügyi okból (pl. meddőség) maradt el, akkor az igénylők a járási hivatalnál méltányosságból kérelmezhetik a törlesztési feltételek elnehezülése alól mentesülést. (Ez most praktikusan a korábban felvett kamattámogatás egy összegben való visszafizetésére vonatkozik, azonban felvetettük - jelenleg döntésre vár - azt a lehetőséget is, hogy a piaci kamatok jövőbeni megfizetése alól is mentesülhessen az ügyfél.”

Azt is megkérdezték, mi történik azzal az anyával, kimarad-e a kedvezményezettek köréből, aki jogosult lenne az szja mentességre (4 vagy több gyereke van), de olyan foglalkoztatási formában dolgozik, ami után nem vonnak le tőle szja-t?

„Ez jelenleg még nincs véglegesen eldöntve, de mivel a mentesség csak a személyi jövedelemadóra terjed ki, más adózási formákra, adónemekre (pl. KATA, EVA stb.) nagy valószínűséggel nem terjed majd ki. (Ezek egyébiránt a "normál" feltételekhez képest így is lényegesen kedvezőbb közteherfizetési kötelezettséggel járnak.)”- írta válaszában az EMMI sajtóosztálya.

