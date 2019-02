Nyilvánosak a vagyonnyilatkozatok - íme a legfontosabbak

A 197 országgyűlési képviselő, a nemzetiségi képviselő és 11 nemzetiségi szószóló vagyonnyilatkozata február 1-jétől nyilvános, és megtekinthető az Országgyűlés honlapján (www.parlament.hu).

Orbán Viktor

A miniszterelnök banki megtakarításai alig változtak: a tavalyi 945 ezerhez képest jelenleg 1 millió 345 ezer forint. A 2002-ben feleségével közösen felvett 20 milliós jelzáloghitelt folyamatosan törlesztik, ebből még maradt 3,5 millió forintnyi tartozásuk.

Ami az ingatlant illeti, a miniszterelnök felerészben tulajdonosa egy 2002-ben vásárolt budapesti, XII. kerületi társasházi lakásnak, valamint egyedüli tulajdonosa egy 2013-ban vásárolt felcsúti háznak. Se autója, se ingósága, se értéktárgya, se értékpapírja nincs.

Áder János

Az államfő szűk 5 millió forinttal növelte megtakarításait 2018-ban, amelynek összértéke a csütörtökön nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozata alapján 69,5 millió forint.

Az államfő a folyószámláján 21 millió forintot tart, hétmillió forinttal növelve ezen megtakarítását egy év alatt.

Euróalapú életbiztosítása kevesebb mint 124 ezer eurót ér (39 millió forint), vagyis egy év alatt mintegy 630 ezer forintnak megfelelő összeggel emelkedett. OTP befektetési jegyben tartott vagyona csekély mértékben növekedett, ott csaknem 29 ezer eurót tart az államfő (9 millió forint), devizaszámláján pedig továbbra is majdnem 1700 dollárt (465 ezer forint).

A köztársasági elnök ugyanakkor megvált mintegy 2,5 millió forintot érő tartós befektetési értékpapírjaitól, amelyek tavalyi vagyonnyilatkozatában még szerepeltek.

Áder János, ahogy az előző években is, csupán a köztársasági elnöki tisztségéből eredően tesz szert jövedelemre.

Az államfő továbbra is két ingatlan résztulajdonosa: egy II. kerületi 135 négyzetméteres társasházi lakás felét és egy kisoroszi 75 négyzetméteres családi ház negyedét birtokolja, előbbit 2002-ben, utóbbit 2005-ben vásárolta.

Kövér László

Az Országgyűlés fideszes elnökének megmaradt a szigetszentmiklósi háza és a Skodája is. Kövér László tavalyi 10 milliós banki tartozása egy forinttal nem változott, a bankszámláján 4 millió forint van. A házelnöknek eltűnt a júniusban még feltüntetett hozománybiztosítása, vagy legalábbis most életbiztosításként tüntette fel, 2,4 millió forint az összérték - írta az Index.

Sneider Tamás

A Jobbik-vezérnek továbbra sincs egy fillér megtakarítása sem. A tartozásai csökkentek: a kétmilliós lakáshitele 1,55 millióra, a magánszemélyekkel szembeni tartozása 3,5 millióról 3 millióra.

A politikusnak továbbra is 8 aldebrői és egy tófalui ingatlana van, a Fiat Puntója és az MTZ traktora is megvan még, mint ahogy aldebrői cége fele is, amelyből a nyilatkozatának tanúsága szerint egy fillérhez sem jut.

Tóth Bertalan

A szocialista párt vezetője egy pécsi lakóház tulajdonosa felerészben, de emellett bevallott még egy erdőt és hétvégi házat és több pécsi ingatlant is a szocialisták frakcióvezetője - írta az Origo. Van egy 2 millió forintos és egy 60 592 eurós életbiztosítása is. Négymilliós készpénzvagyona mellett van 650 ezer foritnyi követelése egy pénzintézettel szemben, valamint egy másik 12 milliós követelése. Csak 500 ezer forint tartozása van.

Gyurcsány Ferenc

A DK-főnök ingatlanvagyona megmaradt (Pápa, Kötcse), autója nincs, értékpapírban viszont 605 millió helyett már 659 millió van, sőt, idén már van bankszámlamegtakarítás (2,2 millió) és magánszemélynek adott kölcsön is, 12 millió.

Ehhez képest elég sovány, hogy a kötcsei ház megvételéhez felvett 59 milliós bankhitelét 58 millióra faragta a politikus.

A jövedelme 2017-ben 227, tavaly 298 millió forint volt, az egyetlen cége pedig továbbra is az Altus Portfolió Kft.

Nyitókép: Pexels