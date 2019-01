Biztosítja a forrásokat a 3-as metró Káposztásmegyerig történő meghosszabbításához a kormány - a nap hírei

Biztosítja a forrásokat a 3-as metró Káposztásmegyerig történő meghosszabbításához a kormány - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón kiemelte: a tervek elkészítését a főváros végzi el. A tárcavezető beszélt arról is, hogy Fővárosi Nagycirkusznak új, méltó helyet kell találni, lehetséges helyszínnek a Podmaniczky utcát nevezte. Döntés a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának következő ülésén várható. Gulyás Gergely kitért arra is, hogy folytatódik a budai Vár felújítása.

A budapesti magánszínházak is kaphatnak bizonyos támogatást a működésükhöz - közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta: jelenleg még tárgyal a kultúráért felelős államtitkár és Tarlós István főpolgármester arról, hogy melyik kulturális intézmény mennyi forrást kap, miután megszüntették a tao támogatást.

Több magyar szabályozást érintő kötelezettségszegési eljárásról döntött az Európai Bizottság. A testület a közútiáruforgalom-ellenőrzési rendszer, a cigarettákra kivetett adók, és a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kiskereskedelmi értékesítésére vonatkozó szabályokat érintő kötelezettségszegési eljárást indított, vagy a következő fokozatba léptette korábban megindított eljárását.

Az uniós csatlakozástól 2017-ig Magyarország több mint 11 ezer milliárd forinttal nagyobb összeget kapott EU-s támogatásként, mint amennyit befizetett a közösségnek - mondta a Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetője. Zupkó Gábor a csatlakozás 15. évfordulója alkalmából tartott rendezvényen kiemelte: a tagság 2004-es kezdete óta 200 ezer projekt kapott támogatást. A közösségi források legalább 150 ezer új munkahelyet teremtettek és 170 ezernél több ember szakmai képzését biztosították.

A zöld rendszámokról szóló jogszabály módosításán dolgozik a kormány - erősítette meg az innovációs és technológiai miniszter az InfoRádiónak. Palkovics László közölte: a kabinet nem szeretné, hogy a nagy teljesítményű dízelmotorral is felszerelt járművek zöld rendszámmal közlekedjenek. Ehelyett a jövőben a minél kisebb károsanyag-kibocsátás lehet meghatározó.

Használhatatlanná vált a Ráday utcai kollégium a szerdai tűz miatt, az érintett diákok elszállásolásáról sikerült gondoskodni - mondta az InfoRádiónak Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke. Bogárdi Szabó István tájékoztatása szerint felfüggesztették a vizsgaidőszakot a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karán. Azoknak, akik még nem végeztek a vizsgáikkal, egyéni tanrendet biztosít az intézmény. A tűz oltása közben egy megégett holttestet találtak a harmadik emeleten, az épületet mintegy 80 embernek kellett elhagynia. A kormány biztosítja a Ráday Kollégium újjáépítéséhez szükséges forrásokat - közölte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón.

Több mint 4100-an jutottak be keresztféléves képzésre a felsőoktatásban. Az Oktatási Hivatal tájékoztatott, hogy a februárban induló szakok közül a legnépszerűbbek a műszaki és a gazdaságtudományi mesterképzések voltak. A legtöbb jelentkező, több mint ezer, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre jutott be, ezt követi a Szent István Egyetem, majd a Debreceni Egyetem. A ponthatárok a felvi.hu oldalon érhetők el.

Ukrajnában távollétében 13 év börtönre ítélte Viktor Janukovics volt ukrán államfőt a kijevi bíróság. A politikust hazaárulásért és háború kirobbantásában való bűnsegédletért mondták ki bűnösnek. A bíróság ugyanakkor felmentette őt az alól a vád alól, hogy Oroszországgal együttműködve meg akarta volna változtatni az ukrán államhatárt. Viktor Janukovicsot a kijevi parlament 2014. februárjában menesztette hivatalából, azóta Oroszországban él.

Nem keresik tovább a Cardiff City új játékosával eltűnt kisrepülőgépet. A focista és a pilóta túlélésének esélye rendkívül kicsi ezért befejezték a kutatást és erről már tájékoztatták a hozzátartozókat is. A 28 éves argentin támadó a Nantes-tól szerződött a Cardiffhoz, hétfőn éppen Franciaországból tartott Angliába, de az őt szállító kisrepülő 700 méteres magasságnál eltűnt a radarképekről a La Manche felett.