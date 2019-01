Hóhelyzet: kemény időjárás vár Magyarországra

Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég szerdán, csak átmeneti szakadozások lehetnek. Az északi megyékben fokozatosan szűnik a csapadék, majd csütörtök kora délelőttig elsősorban a Dunántúlon lehet elszórtan kisebb havazás, hózápor.

Ezt követően délkelet felől többfelé várható átmeneti vegyes halmazállapotú csapadék,

kezdetben ónos eső, illetve szitálás is, kora estétől viszont ismét havazás lesz a jellemző, és estig hozzávetőleg a Győr-Kaposvár vonalig terjed.

Az északi, északkeleti szél szerdán jobbára mérsékelt marad, majd az éjszaka folyamán megélénkül, csütörtökön meg is erősödik. Főként a Nyírségben a havat is hordhatja. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és -8 fok között alakul, de északkeleten ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 0 és +4 fok között várható - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

A péntekre kiadott riasztás szerint az ország 9 megyéjében várható hófúvás. Leginkább a dunántúli megyék érintettek, de a riasztás Borsodra és Szabolcsra is vonatkozik.

Szerdán az ország több pontján fennakadások voltak a közlekedésben.

A Gyulai Közüzemi Kft. üzemvezető-helyettese azt nyilatkozta szerdán, hogy januárban eddig több munkát adott nekik a hó, mint a korábbi években bármikor.

Idáig 350 tonna sót szórtak ki, egy átlagos télen körülbelül 200 tonnát használnak fel. A Gyulai Közüzemi Kft. szerdán újabb 100 tonna sót rendelt, erre várhatóan szükség is lesz, mert a következő napokban hó, havas- és ónos eső is előfordulhat.

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt