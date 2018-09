Már jövőre megszűnhet az óraátállítás - a nap hírei

Az Európai Unió bíróságához fordulhat jogorvoslatért az európai parlamenti szavazás ügyében a magyar kormány - mondta a Miniszterelnökség uniós ügyekért felelős államtitkára. Takács Szabolcs az InfoRádió Aréna című műsorában megismételte, hogy a kabinet álláspontja szerint csalással fogadták el a Sargentini-jelentést. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón azt mondta, hogy a magyar kormány hétfői ülésén dönt arról, hogy milyen lépéseket tesz a Sargentini-jelentésről szóló szavazás ügyében.

Lengyelország vétót emel a Magyarországgal szembeni európai uniós szankciók ellen, ha az ügy a Tanács elé kerül. A lengyel külügyminiszter úgy fogalmazott: az Unió igyekszik növelni a nyomást a régió országai fölött, de úgy vélte: a térség országai kötelesek szolidaritást mutatni ezzel szemben. Litván kollégája közös tájékoztatójukon azt mondta: Vilnius a párbeszédet támogatja az ultimátumokkal szemben.

Alapítványi egyetemmé alakul a budapesti Corvinus jövőre, amely közhasznú felsőoktatási intézményként működik majd. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy egy állami alapítású alapítvány működteti majd az intézményt, addig pedig az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz kerülnek a fenntartói jogok. Gulyás Gerely a kormányinfón azt mondta, hogy a kormány jelentős részvény vagyont ad az egyetemnek, ami a miniszter szerint szavatolja majd a hosszú távú működést. Az átalakulás a fennálló hallgatói jogviszonyokat nem érinti. A miniszter azt mondta, hogy más intézmények esetében egyelőre nincs szó ilyen átalakításról.

Idén is kapnak nyugdíjprémiumot a nyugdíjasok - közölte a kormányinfón a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta: a kormány áttekintette a gazdasági növekedési adatokat, és már látszik, hogy az idén is 3,5 százalék feletti lesz a növekedés. A miniszter azt is közölte, hogy még az idén újabb nemzeti konzultációt indít a kormány családtámogatásokról és a demográfiai helyzetről.

Döntött a kormány a falusi útalap létrehozásáról, az abba kerülő pénzt az alsóbbrendű utak javítására fordítják. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón elmondta, hogy a tervek szerint 80-90 milliárd áll majd rendelkezésre erre a célra. Gulyás Gergely felidézte, hogy a Magyar falu programra elkülönített 150 milliárd harmadát szánják útfelújításokra. Emellet ezt a célt szolgálja az az összeg is, amely az autópályamatricák árának emeléséből folyik majd be.

A kötöttpályás közlekedés elsőbbséget élvez a fejlesztésekben - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter egy vasúti konferencián megerősítette, hogy 2022-ig 1500 milliárd forint segíti a magyar vasút fejlesztését. A miniszter elmondta, hogy még az idén lezárulhatnak a tárgyalások a Budapest-Belgrád vasútvonal építéséhez kapcsolódó hitelszerződés feltételeiről. A jövő év elején megkezdődhet a tervezési és engedélyezési munka, hogy 2023-ra befejeződjön a Budapest-Belgrád vasútvonal építése.

Hivatalosan is átadták a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren az új utasforgalmi épületet, a 2B terminálhoz csatlakozó új utasmólót. Az utasok már augusztus elején birtokba vehették a létesítményt. A mintegy 10 ezer négyzetméteres új épület egyszerre három szélestörzsű és négy keskenytörzsű gépet tud kiszolgálni, a gépeket utashídon, buszon és gyalog is meg lehet közelíteni. A beruházás része a BUD 2020 fejlesztési tervnek, az új épület mintegy 7,8 milliárd forintba került.

Már jövőre megszüntetné az évi kétszeri óraátállítást az unió területén az Európai Bizottság. A testület elképzelése szerint 2019. március 31-én lenne az utolsó, egész unióra kiterjedő óraátállítás, amikor a nyári időszámítás lépne hatályba. Eddig az időpontig kellene eldönteniük a tagállamoknak, hogy a jövőben a nyári vagy a téli időszámítást használják-e. Azok az államok, amelyek a téli mellett döntenek, még egyszer, jövő októberben állíthatnak órát. Ezután nem lesz mód többé az évszakokhoz kapcsolódó óraátállításra. Az ütemtervet akkor lehet tartani, ha az Európai Parlament és a Tanács legkésőbb 2019 márciusáig elfogadja a Bizottság javaslatát.

A szlovén parlament bizalmat szavazott Marjan Sarec balközép kisebbségi koalíciós kormányának.Az ötpárti koalíció kisebbségi kabinetjét a ljubjanai törvényhozás a választások után három hónappal szavazta meg. A miniszterelnök a parlamenti vita előtt hangsúlyozta: a kormányzati munkában elsőbbséget élvez az egészségügy és a közigazgatás reformja.