Már a boltokban is vannak hamisított élelmiszerek – lapszemle

A Magyar Idők arról ír, hogy megosztja Európát az óraátállítás megszüntetésének kérdése. A finnek regionális különbségek miatt kezdeményezték az Európai Unióban húsz éve kötelező óraátállítás megszüntetését, ám az írek aggódnak, hiszen a brexittel párhuzamosan egy „ír időhatár" jöhet létre a szigeten. A spanyoloknak ugyanakkor megkönnyebbülést hozhat egy új időzóna, hiszen Franco 1942-es döntése óta az egész ország „jetlagben él" - fogalmaz a lap.

A Népszava szerint egyre nagyobb üzlet az élelmiszer-hamisítás. A napilap azt írja: csak Európában egy év alatt az agromaffia négyezermilliárd forint bevételre tesz szert. Leginkább piacokon, de olykor már az üzletekben is megjelennek a hamis címkével ellátott, silányabb minőségű termékek. A húskészítmények, a tejtermékek mellett a feldolgozott zöldségek között is akadnak akár egészségre is káros összetevőket tartalmazó készítmények.

A Portfolio a nemzetközi hitelcsomag béklyójából szabadult Görögország gazdaságát és kilátásait veszi górcső alá. Az utóbbi nyolc évben sokat szenvedett görög emberek a mentőprogram lejártát a megszorítások lezárásaként értékelték. Fellélegezni viszont korai lenne – az elemző szerint a görög adósság még mindig fenntarthatatlannak tűnik hosszú távon, és a legjobb esetben is évtizedekig nyögik még az adósságterhet, de könnyen lehet, hogy újra előkerül majd az adósságelengedés ötlete.

A reklámadó, az ekho és a kata mellett az iparűzési adó hatályos rendszerén is változtatnának az adótanácsadók, akik az adminisztrációs terhek csökkentését szorgalmazzák – írja a Világgazdaság. Azt remélik, felvetéseik meghallgatásra találnak a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkárának szeptember közepére összehívott találkozóján.

A Pénzcentrum szerint az egyik leghasznosabb dolog, amit meglévő jelzáloghitelünkkel tehetünk, ha lehetőségeinkhez mérten megpróbáljuk előtörleszteni. A portál összegyűjtötte, hogy melyik banknál mennyit kell fizetni az elő- illetve végtörlesztésnél, és utánajárt annak is, hogyan tudjuk ingyenesen előtörleszteni a kölcsönt.