Elúszott az áfacsökkentés hatása, de ez nem zavarja a vásárlókat

Beigazolódott az áruházláncok év eleji várakozása, hogy 15-20 százalékkal bővül a haleladásból származó forgalom, miután januárban 27-ről 5 százalékra csökkent az étkezési hal áfája. Az adóváltozásból származó 17 százalékos árelőnyt azonban nem tudták hosszú távon átadni a fogyasztóknak, holott több piaci szereplő még 22 százalékos árleszállítást ígért - írja a Világgazdaság.

Az év közbeni dráguláshoz a ponty esetében például a termelők nehézségei, a tengeri halaknál pedig a forint gyengülése is hozzájárult

– derül ki a lap körképéből, amely a SPAR-tól, a CBA-tól, a Lidltől, az Auchantól és az Alditól kapott tájékoztatáson alapul.

Még mindig a ponty a menő

A friss halak között a ponty és a lazac a legnépszerűbb.

A tavaly még 2300-2400 forint volt a pontyszeletek kilónkénti ára, a forgalmi adó mérséklődése után, év elején 1900-2000 forintra csökkent, míg a lazacfilé ára átlagosan 7000-ről 5800 forintra mérséklődött.

Most viszont a legtöbb esetben a két érték közé esnek a kilogrammonkénti árak, inkább a múlt év végihez közelítve. Az áruházakban ugyanúgy kínálnak 2400 forintos pontyszeletet, mint 5000 forintos lazacfilét, így van ahol a lazac most is olcsóbb, mint januárban.

Bolti átlagban a pisztráng 2000, a harcsafilé 2500, a farkassügér pedig 3500 forintba kerül.

Befolyásolja az árat a forint és a rossz idő is

A keresletnövekedés miatt nőttek az árak, de a termelés nem bővült eléggé – mondta el a VG-nek a SPAR kommunikációs vezetője. Az Aldi sajtóosztályán azt emelték ki, hogy január eleje óta a haltermelők csak akkor emeltek az átadási áron, amikor a nyersanyagár változása indokolta. Egyes áfacsökkentésben érintett halak forgalma több mint 80 százalékkal nőtt 2017 azonos időszakához képest - írja a lap.

A halfogyasztás szezonalitása az áfacsökkentés ellenére is megmaradt. Például az édesvízi halak szezonja továbbra is szeptemberben kezdődik, ekkor érhető el számos halfajta jelentős mennyiségben.

Az évközi drágulás kapcsán a tengeri halak árát az euró árfolyama is befolyásolja, a ponty pedig részben azért drágult, mert az esős időjárás megnehezítette a halászatot.

Nyáron a halak eltérő táplálkozása okozhat súlycsökkenést, ami szintén befolyásolja a feldolgozott termékek árát.

Nyitókép: MTI Fotó: Balázs Attila