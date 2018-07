Lehel utcai merénylet: még mindig keresik a robbantót, de hiába

Továbbra is keresik a rendőrök azt a merénylőt, aki 2014. január 13-án bombát robbantott a CIB Bank Lehel utcai fiókjánál. Az ORFK kommunikációs szolgálatának tájékoztatása szerint változatlanul ismeretlen tettes ellen folyik a nyomozás. Az új büntetőeljárásról szóló törvény értelmében a nyomozás felderítő szakban van és nincs határideje, ám amint megnevezik a gyanúsítottat, fokozott ügyészi felügyelet mellett vizsgálati szakba lép az eljárás. A nyomozási határidő két év, amely indokolt esetben egyszer hat hónappal meghosszabbítható. Azaz

jelenleg nem sürgeti a rendőröket határidő, pedig már több mint négy év telt el a robbantás óta

- írja a Magyar Idők.

Mi is történt? 2014. január 13-án éjszaka egy 180-185 centiméter magas, motorosdzsekit, kezeslábast viselő, plexi bukósisakos, nőies mozgású ember érkezett krosszmotoron a CIB Bank Lehel utcai fiók­jához. Leparkolt, a bank ajtajához lerakott egy csomagot, majd elhajtott a belváros felé. A tettes a TNT-alapú robbanóanyagot gyújtózsinórral hozta működésbe. A detonáció beszakította a bankfiók ajtaját, szétszakította az ATM-et, az iroda belsejét pedig romba döntötte.

Egy hajléktalan szerint - aki látta a történteket - a tettes hangjából valószínűsíthető, hogy férfi volt. Az utcai kamerák felvételei szerint a Szentendrei úton távozott a fővárosból. A helyszínelők a pokolgép maradványain is találtak DNS-profil kinyerésére alkalmas nyomokat.

Egyelőre azonban nincs kinek a DNS-ével összehasonlítani a bizonyítékokat.

Ugyanez a motoros korábban, 2014. január 7-én a Váci úti Raiffeisen Bank fiókjának utcai portálját is betörte. Az ezzel kapcsolatos nyomozást összevonták a másik bankrobbantás ügyével. A

Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozói tucatnyi lehetséges indítékot vizsgáltak, s arra jutottak, hogy a legvalószínűbb indíték a bankok elleni bosszú.

Az akkori beszámolókból kiderül, hogy a robbantást az Őrsereg nevű szervezet vállalta magára, amely deklarálta, hogy a detonációval a Vállalkozók Érdekvédelmi Szövetsége (VÉSZ) devizahitelesek érdekében vívott harcát kívánta támogatni. Éliás Ádám VÉSZ-elnök nyílt levélben csitította a robbantókat.

Azt írta többek között:

„Nem rablók, nem terroristák, hanem szabadságharcosok vagytok; a kiszolgáltatott, tönkretett emberek iránti szolidaritás vezet titeket; harcotokat nem befejeztétek, hanem elkezdtétek;

fiatalok vagytok; tettre készek, elszántak vagytok; profik vagytok.” Éliás az év március 14-ig türelemre intette a robbantókat, mondván: addig pozitív változásnak kell történnie a devizahitelesek ügyében.

Az Őrseregről azóta semmi hír, de a VÉSZ-ről is csak annyi információ van, hogy sok per folyik ma is az elnök és az egyik volt vezető közötti vita kapcsán. A VÉSZ-t egyébként ügyészi határozattal megszüntették, a honlapjuk nyitóoldalán egy hekkerekre figyelmeztető vörös veszélyfelhívás jelenik meg, továbbjutni lehetetlen.

Nyitókép: MTI Fotó: Bruzák Noémi