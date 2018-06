Újabb részletek a magyar harci helikopterekről

A Honvédelmi Minisztérium (HM) közleménye szerint a haderőfejlesztés terén régóta napirenden lévő és emellett elengedhetetlenül szükséges tényező a forgószárnyas-, azaz a helikopterképesség megújítása. Ennek nyomán a már hadrendben lévő eszközök nagyjavításon estek át, de a meglévő Mi-8-as és Mi-17-es szállító helikopterek hamarosan elérik üzemidejük és rendszerben tarthatóságuk végső határidejét. Ezért első körben ezek pótlásáról döntött a tárca az új helikopterek beszerzésével, amelynek érdekében szerződést kötött az Airbus céggel.

A haderó fejlesztésének következő meghatározó lépéseként döntött a 20 új könnyű, többcélú H145M típusú helikopter katonai változatának beszerzéséről a honvédelmi tárca. A kiválasztásukkor az ország védelme mellett elsődleges szempont volt a hadműveleti alkalmazói igényeknek való megfelelés.

Úgy fogalmaztak: "egyértelműen kijelenthető, hogy a fegyverrendszer és az egyéb technikai felszereltség vonatkozásában minden fontos harcászati és technikai szempontból szükséges képességet" biztosít a gyártó.

Az Airbus a helikopterek mellett egy kiterjesztett felszerelési, oktatási és támogatási csomagot is ad a Magyar Honvédség részére.

A légierő fejlesztése érdekében a tárca a közelmúltban a pilóták kiképzésére és az oktatási célok mellett egyéb katonai feladatokra is kiválóan alkalmazható Zlin típusú kisrepülőgépeket szerzett be, valamint ezek mellett többfunkciós csapatszállító Airbus A 319-es repülőgépekkel bővítette a Magyar Honvédség légiflottáját.

Fotó: airbus.com

Hamarosan újabb repülőket vásárolnak

A légierő képességfejlesztése ezzel nem fejeződött be: hamarosan a haderő vegyes flottájában jelenleg meglévő képességhiányok pótlására futár, illetve felderítő feladatokra is alkalmas kisebb repülőgépek, továbbá nagyobb méretű és teljesítményű, teherszállításra és légideszant feladatokra is alkalmas, úgynevezett "rámpás" katonai repülőgépek beszerzési eljárása indulhat meg - tették hozzá.

Válasz az új fenyegetettségekre

A HM közölte: a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program elindításával az elmúlt negyedszázad legnagyobb volumenű és soha nem látott mértékű modernizációs folyamata vette kezdetét, amelynek kézzelfogható eredményei az új haditechnikai eszközök tekintetében is megmutatkoznak.

"A cél egy olyan 21. századi modern hadsereg felépítése, amely képes megfelelni az új típusú kihívásoknak és válaszokat ad a megváltozott biztonsági környezetben jelentkező fenyegetettségre

Magyarország és a magyar állampolgárok biztonságának minél szélesebb körű garantálása érdekében" - olvasható a HM közleményében.

Rakéták és védelmi rendszerek

Az Airbus a beszerzéssel kapcsolatban azt írta, a H145M típusú helikopter sokféle katonai műveletre alkalmas (felderítés, kutatás-mentés, fegyveres, felderítő, sebesültszállítás).

A gépek maximális felszállási súlya 3,7 tonna. A magyar haderő gépeit úgynevezett gyorsköteles földetérési rendszerrel, nagy teljesítményű kamerákkal és tűzvédelmi rendszerrel látják el, emellett páncél- és elektronikus védelem segíti a különleges műveletek végrehajtását. Az Airbus Helicopters által kifejlesztett HForce rendszernek köszönhetően

Magyarország képes lesz nagy volumenű ballisztikus, levegő-levegő, illetve levegő-föld vezérlésű, irányított fegyverzettel felszerelni és működtetni gépeit

- írták.

A H145M duplahajtóműves helikopter először 2015-ben állt szolgálatba a német haderőnél, azóta pedig Thaiföld és Szerbia is vásárolt gépeket.

Tom Enders, az Airbus vezérigazgatója úgy fogalmazott: hálásak a "magyar kormány által tanúsított töretlen bizalomért", amely kapcsolatuk alapja.

A 67 millió eurós árbevételű (2016) Airbus a világ egyik vezető repülés- és űrtechnikai vállalata. Európa vezető katonairepülőgép-gyártója, csapat- és teherszállító, harci és tankergépeket kínál. Helikopterválasztékukban megtalálhatók a legmodernebb civil és harci forgószárnyasok - olvasható a cég közleményében.

Nyitókép: airbus.com