Különleges repülő landolt hétfőn Kecskeméten

Hétfőn, 12 óra 20 perc körül érkezett meg a kecskeméti repülőbázisra az az An-124-100 Ruslan típusú nehéz szállító repülőgép, mely a 2017-ben nagyjavításra küldött Mi-24-esek első adagját hozta vissza - írta a jetfly.hu. Az érkezésről az oldal több fotót is közölt, és a Facebookra is felkerültek képek, köztük olyanok is, amelyeken a kirakodás látható.

A hatalmas, hófehér szállító repülőgép hangár méretű gyomrában két Mi-24P és két Mi-24V típusú harci-helikopter lapult - írta a honvedelem.hu. A gépeket ipari szintű nagyjavítás és a szükséges berepülés után szállították az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisra. A forgószárnyasok az eddig megszokott terepszín helyett speciális, szürke festést kaptak, amelyre világosabb szürkével tették fel az ék alakú, magyar felségjelzést és az oldalszámokat. Két gépet közúton még hétfőn Szolnokra szállítanak, a másik kettő várhatóan szerdán „gurul haza”.

Szolnokon a nagyjavítást végző szakemberek szerelik össze végleges állapotukba a helikoptereket, amelyek a műszaki átvételt követően néhány hét múlva emelkedhetnek ismét a levegőbe.

A gépek a nagyjavítás után 1000 repült órát vagy hét évet szolgálhatnak még a Magyar Honvédségnél.

Fejlesztés

A Magyar Honvédség fejleszti a helikopterflottát. Vásárolnak 20 új könnyű, többcélú H145M típusú helikoptert, ezek a pilótán kívül kilenc ember szállítására alkalmasak. Alkalmazhatók kiképzésre, felderítésre, kutatásra, mentésre, harcászati feladatokra, tűztámogatásra is. Összesen 100 milliárd forintba kerülnek.

A meglévő Mi-8-as, Mi-17-es helikoptereket sem hagyják "veszni". Amíg rendszerben tarthatók - nagyjából 2022-2024-ig -, használni fogják őket. A Mi-17-eseket már felújították, a Mi-24-es harci helikopterek most érkeznek vissza, így teljes lesz a flotta.

Nyitókép: Facebook / Airshowinfo