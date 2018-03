Köszönet és búcsú: önálló úton az Infostart

Köszönjük az Index-olvasók kitartó érdeklődését és támogatását, péntektől már nem találja meg az Index nyitó oldalának évek óta megszokott helyén az Infostart.hu híreit. Önálló lesz mostantól az Infostart – minden értelemben.

Péntektől közvetlenül a www.infostart.hu oldalra kattintva sokkal több hírt, képet, galériát, hanganyagot és videót talál – teljesen új környezetben. Vadonatúj hírportál épült az InfoRádió készítőitől, de az új oldalon elérhetők az elődportálok anyagai is, hozzáférhető a teljes hangarchívum, a korábbi több mint 300 ezer cikk is.

Az Infostart.hu oldalon hiteles, megbízható és releváns hírszolgáltatást kínálunk a nap 24 órájában azoknak, akik valóban csak a hírekre kíváncsiak, hogy önálló véleményt alkothassanak. Az InfoRádióval együttműködve - a hírrádiótól megszokott tárgyilagos és megbízható megközelítésben - friss hírekkel, elemzésekkel, interjúkkal informáljuk Önöket, de teljesen új vizuális környezetben, és jóval több cikket, audiovizuális tartalmat készítünk mostantól.

A címlapon mostantól több cikket találnak, színes, áttekinthető formátumban. Nemcsak több, hanem sokkal változatosabb tartalmat kínálunk a címlapunkon, de a rovatok oldalain is érdemes böngészni. A legfontosabb, legnagyobb érdeklődésre számot tartó témákat mostantól külön is megtalálhatják az oldalak tetején, az Infostart logó mellett.

A cikkek megjelenése is modern, az új betűtípusok könnyebb olvashatóságot biztosítanak, és sok olyan új elemet vezettünk be, amely segít az olvasásban, a tájékozódásban. Sokkal több lehetőség van arra, hogy a leglényegesebb információkról ne maradjon le az olvasó: minden cikk alatt megjelennek a címlap legolvasottabb témái, és elérhetők az oldal legfrissebb hírei is.

Az új portálon külön dobozba került az InfoRádió, itt megtalálhatók a hírrádió legnépszerűbb műsorának, az Arénának a vendégei, visszahallgathatók és nézhetők a korábbi interjúk, elérhető a tematikus magazinműsorok teljes, kereshető hangtára, ahonnan akár le is tölthetők az adások. Külön meghallgatható a rádióban elhangzott összes audiotartalom, és közvetlenül elérhető az InfoRádió YouTube-csatornája is (ha nem akar lemaradni a legfrissebb videós tartalmainkról, akkor érdemes feliratkoznia a csatornára is). Megmaradt a kedvelt okosrádió-felület, ahol az élő adás mellett továbbra is meghallgathatók a legfrissebb politikai, gazdasági, sport-, időjárási vagy közlekedési hírek.

Önálló, új szereplők vagyunk a médiapiacon. Próbálja ki az új oldalt, kattintson, teszteljen minket, olvassa a cikkeinket, hallgassa a hanganyagainkat, kövessen minket a Facebookon és a YouTube-on is!