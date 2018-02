Hódmezővásárhely: megtörtént az első lemondás

Ma Hódmezővásárhelyért dobogott az ország szíve, a város ma történelmet írt - mondta vasárnap este az időközi polgármester-választást megnyerő Márki-Zay Péter független jelölt a voksolás után.

Márki-Zay Péter kijelentette: köszönettel tartozik minden hódmezővásárhelyi polgárnak, függetlenül attól, hogy kire voksolt, hiszen a szavazásra jogosultak több mint 60 százaléka járult az urnákhoz.

"A mai választás Hódmezővásárhelyen azt bizonyította, hogy az országban van még demokrácia, hiszen az emberek kifejezték a véleményüket" - fogalmazott Márki-Zay Péter. "A demokrácia legfontosabb értékeink egyike, ha nem a legfontosabb, ne hagyjuk elveszni!" - szólított fel.

Véleménye szerint Hódmezővásárhelyen és az országban is rendszerváltó hangulat van. "Ma a városban az emberek összefogtak és megmutatták, hogy Hódmezővásárhelyen és az országban is van igény szabadságra, demokráciára, jogállamra, piacgazdaságra és európai elkötelezettségre, valamint arra is, hogy megszűnjön a korrupció, a hazudozás és a megfélemlítés" - hangoztatta.

A leendő polgármester szerint az eredmények az egész országnak reményt adnak arra, hogy - a hazugságokkal ellentétben - a Fidesz legyőzhető.

A hódmezővásárhelyi polgármester-választást Márki-Zay Péter (független) 13 076 szavazattal (57,49 százalék) nyerte, Hegedűs Zoltánt, a Fidesz-KDNP jelöltjét, a város alpolgármesterét 9468-an (41,63 százalék), Hernádi Gyulát (független) 201-en (0,88 százalék) támogatták. A voksoláson a szavazópolgárok több mint 62 százaléka vett részt.

Hegedűs Zoltán hétfőn lemond az alpolgármesteri tisztségéről

Hódmezővásárhelyért fogunk dolgozni, ahogy az elmúlt 27 évben, a város fejlődését tartjuk szem előtt - jelentette ki Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnap Hódmezővásárhelyen, az időközi polgármester-választást követő sajtótájékoztatóján

A térség országgyűlési képviselői posztját is betöltő politikus köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a választáson, és azoknak különösen, akik a Fidesz jelöltjét támogatták.

Hegedűs Zoltán mintegy 9500 voksot kapott, annyit, amennyit 2014 őszén és tavaszán a Fidesz jelöltje. A párt támogatóinak bizalmát négy év távlatában sikerült megőrizni, ez jelenti a legnagyobb sikert - mondta a politikus.

A miniszter úgy fogalmazott, országos jellegű kampány zajlott az elmúlt két hónapban a városban. Kifejtette, az országos konzekvenciák levonásával nem foglalkozik, az eredmények értékelése még hátra van. Hozzátette: azon fognak dolgozni a következő hónapokban, hogy a választópolgárok bizalmát elnyerjék áprilisban.

Lázár János gratulált Márki-Zay Péternek a győzelemhez. Elmondta, várja milyen kezdeményezései lesznek az új polgármesternek, milyen irányba halad majd a Hódmezővásárhely.

Hegedűs Zoltán szerint az időközi polgármester-választáson a piszkos kampány győzött a tisztes munka fölött. Kijelentette: meghajlik a választók akarata előtt, hétfőn lemond az alpolgármesteri tisztségéről, de önkormányzati képviselői munkáját folytatja.

A politikus hangsúlyozta, készen áll arra, hogy mindenkivel együttműködjön Hódmezővásárhely érdekében. Hozzátette: a város fejlődése nem állhat meg.

