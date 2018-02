Katasztrófa fenyeget a nagykörúton

Már most is feszített a menetrend a nagykörúti villamosvonalon, de a pályahibák miatt további lassulás várható, ez pedig még nagyobb zsúfoltsághoz vezet. Ha elkezdődik a 3-as metró középső szakaszának felújítása, tarthatatlanná válhat a helyzet.

29 helyett 33-34 percre növekedett a nagykörúti 4-es 6-os villamos menetideje - olvasható az Indexen. Kelemen Tamás, a Közlekedő Tömeg egyesület alelnöke az InfoRádió kérdésére elmondta, a körúti villamos több utas szállít, mint a MÁV, mégis kevés szó esik arról, hogy milyen állapotban van az infrastruktúrája. A menetidő 15-20 százalékkal megnőtt, mert számos helyen a 50 helyett csak 20 kilométer/órás sebességgel haladhatnak a villamosok.

"Gyakorlatilag nincs másra idejük már a vezetőknek a végállomásokon, mint hogy átmenjenek az egyik vezetőfülkéből a másikba. Ha tovább romlik a pálya állapota, akkor már erre sem lesz kellő idő. Súlyos késések jönnek, amely már az utasokat is érinti, hiszen nő a zsúfoltság a szerelvényeken" - mondta a legkomolyabb következményről Kelemen Tamás.

További probléma, hogy a rossz minőségű pályán zajosabban közlekedik a villamos, már több lakossági bejelentés is volt, mert nem tudnak aludni sem a környéken lakók az éjszaka is járó villamos zajától.

A 3-as metró középső szakaszának lezárásakor a 4-6-os lenne az egyik legalkalmasabb pótlóeszköz. Ha a pálya megfelelő állapotban lenne és a villamosok tartanák a menetrendet, akkor kellő kapacitást lehetne biztosítani ahhoz, hogy a buszokkal együtt segítse a metrópótlást.

"Csak az elmúlt egy évben tíz helyen vezettek be sebességkorlátozást a nagykörúti vonalon, ebből négyet a múlt hónapban. Gyors ütemben romlik a helyzet. A BKV már két előkészítette a pályafelújítási terveket, a főváros pénzt is csoportosított át a Baross utca és az Oktogon közötti szakaszra. Most végre kiírják a közbeszerzést, de ez sem old meg mindent, mert a Corvin-negyed és a Boráros tér közötti szakasz is súlyosan leromlott állapotban van" - mondta az alelnök, és hozzátette, nyílt levélben kérték Tarlós István főpolgármestertől, hogy intézkedjen, hogy minél hamarabb lezáruljanak ezek a közbeszerzések, és utasítsa a BKV-t arra, hogy tervezze meg a további szakaszok felújítását.

