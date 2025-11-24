ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 24. hétfő Emma
Aréna

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter

2025. november 24. 18:00
Podcastok

2025. november 24. 19:10
„Ki fogjuk taposni belőlük” – így néz ki a lex Strabag
2025. november 24. 18:20
A jegyző határozza meg a polgármester fizetését? – vita az Országgyűlésben
2025. november 24. 18:00
2025. november 24. 17:56
Szakértő: januártól indulna az anonim petesejt-adományozás új rendszere, de rengeteg részlet nem tiszta még
2025. november 24. 17:44
Várják a háborút Venezuelában, Donald Trump pszichológiai hadviselésre is készül
2025. november 24. 17:32
Könnyebb lesz elszállítani a kocsikat, és jön a testkamera a rendőrökre
2025. november 24. 17:20
Hamarosan új, készenléti benzinkutak jönnek Magyarországon
2025. november 24. 16:56
A csehek és a lengyelek egyetértenek Oroszországról
