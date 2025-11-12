ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
eur:
384.48
usd:
331.64
bux:
108149.88
2025. november 12. szerda
Jónás, Renátó
HÍRLEVÉL
4 °C
24 óra
Ukrajna
Otthon Start
Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Belépés
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
Aréna
Kiss Ambrus, a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
2025. november 12. 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
A címlapról ajánljuk
Változás 25 év után – új főszerkesztő és új vezérigazgató vezeti tovább az Inforádiót
Nagy bejelentést tett Karácsony Gergely
Gigantikus kenyérgyár épül Tatán
Ilyen furcsaságot korábban még senki sem látott – fotón a lucifer nevű állat
Hitetlenkedve hallgatták a tavaly karácsonyi magdeburgi merénylet elkövetőjét a tárgyaláson
A Momentum kizárja Cseh Katalint, visszakéri a mandátumát
Humanisták néven új párt alakult, indulnak a választáson 2026-ban
Kiderült az igazság - miért nem kell lemondani a mogyoróról és a dióról?
Podcastok
Audio tartalmak
2025. november 12. 18:40
Szakértő: ha megérkeznének a kis moduláris atomreaktorok, Paks II-vel lefedné a magyar áramigényt az atomenergia
2025. november 12. 18:00
Kiss Ambrus, a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
2025. november 12. 17:59
Szakértő: az amerikai védőpajzs nem váltja ki a blokkolt uniós forrásokat
2025. november 12. 17:11
Jelasity Radován: jobb és hathatósabb megoldást szeretnénk az extraprofitadó-emelés helyett
2025. november 12. 16:06
Az Orvosmeteorológiai percek 2025. november 12-i adása
2025. november 12. 15:22
Szakszervezeti elnök: ha nem lesz komolyabb béremelés, még többen fogják elhagyni a szociális ágazatot
2025. november 12. 13:30
Varga Mihály: két hajtóerő áll a budapesti tőzsde megerősödése mögött
2025. november 12. 10:29
Az Üzleti reggeli magazin 2025. november 11-i adása
×
×
×