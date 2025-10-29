ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.98
usd:
333.34
bux:
107141.14
2025. október 29. szerda Nárcisz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Aréna

Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője

2025. október 29. 18:00
Demkó Attila a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője

Podcastok

Adóinfó Családi hét Energiavilág EP-percek Fővárosi mozaik GeoTrendek Hetes Karantén idején Katedra Könyvpercek Kultúr Percek Napinfó Orvosmeteorológiai percek Ötkarika Paragrafus Párbeszéd a gazdaságról Pólópercek Szigma – a holnap világa Üzleti reggeli magazin Vállalatok és Piacok Vegyesúszás Világszám Világtükör Vívópercek

Audio tartalmak

2025. október 29. 19:17
Gyulay Zsolt: 17-19 kvótával számolunk a milánói olimpián
2025. október 29. 18:51
Ismét elszállhatott a repülőrajt – elemzői várakozások
2025. október 29. 18:00
Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
2025. október 29. 17:51
Navracsics Tibor: sok helyen hiányzik a pénz, újra kell gondolni az önkormányzatok feladatait
2025. október 29. 16:50
Sós Csaba: Kós Hubertben benne van, hogy olyan hosszú sikerszériát hozzon, mint Michael Phelps
2025. október 29. 16:38
Kaderják Péter: brutális verseny zajlik az akkumulátortechnológiák között, és Magyarország fontos szereplő
2025. október 29. 16:26
Gerendai Károly csak egyetlen esetben próbálkozna tovább a Sziget Fesztivál megszervezésével
2025. október 29. 16:02
Kozák Tamás: nem érezni az árrésstop fogyasztásnövelő hatását, a kisboltok pedig bajba kerültek
×
×
×