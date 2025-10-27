ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
eur:
388.48
usd:
333.87
bux:
105317.01
2025. október 27. hétfő
Szabina
HÍRLEVÉL
10 °C
24 óra
Ukrajna
Otthon Start
Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Belépés
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
Aréna
Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke és Turi Ferenc, a HungaroControl vezérigazgatója
2025. október 27. 18:00
Lóga Máté
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc
a HungaroControl vezérigazgatója
A címlapról ajánljuk
Fico kénytelen nemet mondani a Patriótáknak az EP-ben
Huszonöt éves lett az InfoRádió
25 éves az InfoRádió – ők 2187-en voltak eddig az Aréna vendégei
Autós lövöldözés Magyarországon, az elkövetők nem fogták vissza magukat
Jön az M200-as gyorsforgalmi út
Rég nem látott mértékben drágul a tankolás
Busz gázolt halálra egy férfit a zebrán
Látványos térképen a fonódó villamos sorsa - Vitézy Dávid nagy bejelentést tett
Podcastok
Audio tartalmak
2025. október 27. 18:00
Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke és Turi Ferenc, a HungaroControl vezérigazgatója
2025. október 27. 17:47
Jön a fekete nap a magyar benzinkutakon – de hol lesz a vége? A szakértő válaszol
2025. október 27. 17:35
Japánba is erős ajánlattal érkezett Donald Trump, aki már a kínai egyeztetésre készülhet
2025. október 27. 17:00
Egyre kisebb az esély, hogy jövőre lesz Sziget fesztivál, már árusítani kellene a jegyeket
2025. október 27. 16:48
Forma–1: izgalmas véghajrá jön, a Red Bull váratlan lépéssel okozhat meglepetést
2025. október 27. 16:04
V4-mérlegen Ukrajna európai integrációja: többet vinne, kevesebbet hozna
2025. október 27. 15:00
Az Orvosmeteorológiai percek 2025. október 27-i adása
2025. október 27. 14:23
A Vívópercek magazin 2025. október 27-i adása
×
×
×