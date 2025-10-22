ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 22. szerda Előd
Romsics Ignác történész

2025. október 22. 18:00
2025. október 22. 19:22
Regős Gábor a foglalkoztatottsági adatokról: egyre nagyobb gondot jelent a nyugdíjba vonulók pótlása
2025. október 22. 19:09
Fekete Péter: az emberek elkezdték értékelni a valós jelenléttel létrehozott, lehetetlennek tűnő csodát
2025. október 22. 19:00
A GeoTrendek magazin 2025. október 22-ei adása
2025. október 22. 18:30
Adótörvények - További lazítás vár a fiatal anyákra, a borászokra és a húsosokra is
2025. október 22. 18:18
Nyakkendős boomerek és fürdőgatyás zoomerek egy munkahelyen – vezetői konferenciát tartott az MCC
2025. október 22. 18:06
Klebelsberg Központ: progresszív irány a tanárok teljesítményértékelése
2025. október 22. 18:00
Romsics Ignác történész
2025. október 22. 17:18
MOL: a tűz után megkezdődött a vizsgálat, a készletekről is tájékoztattak
