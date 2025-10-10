ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 10. péntek
Gedeon
Ukrajna
Florova Anna, az OTP Bank Lakossági Hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató és Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
2025. október 10. 18:00
Florova Anna
az OTP Bank Lakossági Hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó
az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Ha nyugdíjas, nézze meg a számláját!
25 éves az InfoRádió – ők 2187-en voltak eddig az Aréna vendégei
Megrázó fotók: lángba borítja szőlőtőkéit a kabócák miatt néhány badacsonyi gazda
Huszonöt éves lett az InfoRádió
Robert Fico kérése Orbán Viktorhoz: V4-összefogás formálódik európai autóiparügyben
Ilyen még nem volt: tizenhárom magyar hely a friss Michelin-listán
Kínzás órákon át – újabb véres részletek a herdeckei polgármesternő elleni támadásról
Jönnek a fagyos éjszakák – mutatjuk a menetrendet
2025. október 10. 18:59
Révész Máriusz: a budapesti csúcsforgalomban versenyképesebb a kerékpár, mint az autó
2025. október 10. 18:00
Florova Anna, az OTP Bank Lakossági Hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató és Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
2025. október 10. 17:32
Kongatják a vészharangot – újabb gigantikus áramszünet fenyeget
2025. október 10. 16:57
Későn jött a „Tomahawk rakétáért Nobelt” alku, de Amerika pártfogoltja az új békedíjas
2025. október 10. 16:22
Az Orvosmeteorológiai Percek 2025. október 10-i adása
2025. október 10. 15:35
Andrej Babiš még küzd a kormányalakítással, kérdéses az egyik legfontosabb tárca sorsa
2025. október 10. 14:48
Mukics Dániel: jelentősen nőtt a lakástűzáldozatok száma idén, de van ellenszer
2025. október 10. 13:50
Újabb járványveszély: az afrikai sertéspestis már a magyar határ közelében pusztít
