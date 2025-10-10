ARÉNA - PODCASTOK
eur:
392.33
usd:
338.14
bux:
101990.76
2025. október 10. péntek Gedeon
Florova Anna, az OTP Bank Lakossági Hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató és Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese

2025. október 10. 18:00
Florova Anna az OTP Bank Lakossági Hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese

Adóinfó Családi hét Energiavilág EP-percek Fővárosi mozaik GeoTrendek Hetes Karantén idején Katedra Könyvpercek Kultúr Percek Napinfó Orvosmeteorológiai percek Ötkarika Paragrafus Párbeszéd a gazdaságról Pólópercek Szigma – a holnap világa Üzleti reggeli magazin Vállalatok és Piacok Vegyesúszás Világszám Világtükör Vívópercek

2025. október 10. 18:59
Révész Máriusz: a budapesti csúcsforgalomban versenyképesebb a kerékpár, mint az autó
2025. október 10. 18:00
2025. október 10. 17:32
Kongatják a vészharangot – újabb gigantikus áramszünet fenyeget
2025. október 10. 16:57
Későn jött a „Tomahawk rakétáért Nobelt” alku, de Amerika pártfogoltja az új békedíjas
2025. október 10. 16:22
Az Orvosmeteorológiai Percek 2025. október 10-i adása
2025. október 10. 15:35
Andrej Babiš még küzd a kormányalakítással, kérdéses az egyik legfontosabb tárca sorsa
2025. október 10. 14:48
Mukics Dániel: jelentősen nőtt a lakástűzáldozatok száma idén, de van ellenszer
2025. október 10. 13:50
Újabb járványveszély: az afrikai sertéspestis már a magyar határ közelében pusztít
