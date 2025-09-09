ARÉNA
2025. szeptember 9. kedd
Gulyás Balázs, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke

2025. szeptember 9. 18:00
Gulyás Balázs a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke

2025. szeptember 9. 18:00
Gulyás Balázs, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke
2025. szeptember 9. 17:15
Fejérdy Gergely: vagy lemond Emmanuel Macron, vagy előre hozott választást kell kiírnia
2025. szeptember 9. 15:30
Perlusz László: elmaradt a várt dinamikus gazdasági növekedés, ezért korrigálni kell a bérmegállapodást
2025. szeptember 9. 15:19
Mészáros Melinda: 13 százalék körüli minimálbéremelés várható, novemberre lehet egyezség
2025. szeptember 9. 14:08
Kovács Koko István a genetikai tesztekről: az élsport tisztaságának megőrzéséhez bizony áldozatokat kell hozni
2025. szeptember 9. 13:44
Karácsony Gergely: a bíróság újra megerősítette, hogy a szolidaritási hozzájárulás rendszere alkotmányellenes
2025. szeptember 9. 13:28
