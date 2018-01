Segítséget kap Hosszú Katinka

Tisztán szeretne látni a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya, ezér Sós Csaba, nem csupán Hosszú Katinka, hanem Cseh László és Gyurta Dániel elképzeléseit is meg akarja ismerni.

Tervei szerint már jövő héten elbeszélgethet az érintettekkel. A szakember fontossági sorrendről nem beszélt, de az elmúlt hetek eseményeinek ismeretében nem kétséges, hogy először Hosszú Katinkát fogja keresni - írja az SzPressz Hírszolgálat.

„Távolról sem mindegy, hogy mi jár a három klasszis fejében, hogyan képzelik el a jövőjüket és a terveik megvalósításához milyen segítségre van szükségük. Az egyetemes úszósport kiemelkedő alakjairól van szó, akiknek a tudása és eredménylistája előtt csak tisztelegni lehet, ugyanakkor a Rió és Tokió közötti út felezőjénél a hogyan tovább kérdését is időben tisztázni kell" – nyilatkozta Sós Csaba.

A szövetségi kapitány arról is beszélt, hogy példátlan, ami Hosszú Katinkával történik. A mostani helyzethez hasonló esettel eddig nem igazán találkozott, már csak azért sem, mert a harmincadik felé közelítő úszónők többsége már visszavonult, egy részük pedig a kisgyermekét nevelte. Ezért is különleges és bonyolult a mostani eset, amelynek legjobb megoldása természetesen a békülés lehetne, de mivel ez elsősorban családi, és csak másodsorban szakmai kérdés, a végső szót semmiképpen sem egy külső személynek kell kimondania.

A szövetségnek csak az lehet a dolga, hogy minden lehetséges segítséget megadjunk annak versenyzőnek, aki végtelenül sokat tett a magyar színekért.

"Szó sincs arról, hogy új edzőt ajánlanánk neki, ha viszont mindenképpen változtatni szeretne, akkor az új mesterét neki kell megneveznie. Hangsúlyoznám, hogy a váltás mindig is kockázatos lépés volt, mert még a legjobb edzőnek és a legkiválóbb úszónak is hosszú hónapokra van szüksége az összecsiszolódáshoz, amely az eredményes munka előfeltétele. Aggodalomra egyelőre nem látok okot, talán nem is baj, hogy Katinka a szokásosnál hosszabb pihenőt ad magának, hajtott és küzdött ő már éppen eleget" – hangsúlyozta Sós Csaba.

