Niedermüller Péter: az új rendészeti törvénycsomag csak áttolja a felelősséget, és nem ajánl valódi megoldást

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a rendészeti törvénycsomag tervezetét, melynek egyes részei az önkormányzatokat is érintik.

„Azt gondolom, hogy amit a belügyminiszter előterjesztett társadalmi egyeztetésre, az nem elegendő. Hónapok óta beszélünk arról, hogy Budapesten sok tekintetben súlyos közbiztonsági válság van, a város számos pontján nem érzik biztonságban magukat az ott élők. Éppen ezért egy olyan előterjesztésre lett volna szükség, ami képes kezelni ezeket a problémákat” – mondta ezzel kapcsolatban az InfoRádióban Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere.

A kerületvezető szerint a mostani tervezet voltaképpen nem szól másról, mint arról, hogy bizonyos feladatokat megpróbálnak „áttolni” az önkormányzati rendészetekhez, de plusz források nélkül. Kijelentette:

ez így semmilyen problémát nem orvosol, sőt, sok szempontból még rontani is fog a helyzeten, például ami a rendészet munkatársai és a rendőrség közötti együttműködést illeti.

Niedermüller Péter szerint jó az, hogy az önkormányzati rendészek eljárhatnak közlekedési vétségek ügyében, de távolról sem elégséges lépés, mert például a közterület-felügyelő nem tudja ellenőrizni, hogy az eljárás alá vett illető körözés alatt áll-e vagy sem, hiszen nincs hozzáférése az adatbázishoz. Úgy véli, legalább egy „igen/nem” választ kellene kapniuk az eszközükre, amikor lekérdezik a sofőr személyazonosságát. A polgármester szerint a rendőrségi, rendészeti és polgárőr munkát egy egységes rendszerbe kellene összeszervezni, hogy kiegészítsék, támogassák egymást, mert jelen pillanatban erről nincs szó.

A polgármester arról is beszélt, hogy szerinte nem elég gyakran járőröznek, intézkednek együtt a közterület-felügyelők és a rendőrök, tekintve, hogy jelentős a létszámhiány a rendőrségnél. Emlékeztetett:

a budapesti rendőr-főkapitány nemrég bejelentette, hogy mintegy 2000 rendőr hiányzik jelenleg Budapestről, ami súlyos probléma.

Niedermüller Péter emlékeztetett: a közterületi rendfenntartás rendőri feladat, van tehát egy egész sor olyan esemény, ahol kizárólag ők tudnak intézkedni, az önkormányzati rendészek nem. Ők ilyen esetekben annyit tehetnek, hogy tárcsázzák a 112-t és rendőri segítséget hívnak. Hangsúlyozta: emiatt kellene kibővíteni, kiegészíteni az önkormányzati rendészek jogkörét, feladatkörét, hogy képesek legyenek intézkedni, és ne a rendőrökre kelljen várni, ha már amúgy is kevés van belőlük.

Erzsébetváros polgármestere határozottan leszögezte: nem igaz az állítás, miszerint az önkormányzati rendészek kevéssé segítőkészek, és sokkal inkább a bírságok kiszabása helyeződik előtérbe náluk. Megjegyezte, ő csak a saját kerületének rendészeit ismeri, de tapasztalata szerint ezek az emberek csak olyan döntéseket, intézkedéseket hoznak, ami az ott élők biztonságát szolgálja. Arról is beszélt, hogy

nem igazán lehetne megfogalmazni röviden, milyen is lenne egy ideálisan működő közterületi-rendészeti rendszer, éppen ezért kellene mindezt egy hosszabb, szakmai egyeztetés során kialakítani, és nem társadalmi véleményezésre bocsátani.

Mint mondta, arra lenne szükség, hogy az illetékesek összeüljenek, munkacsoportokat hozzanak létre és kidolgozzanak egy átfogó rendszert. Szerinte a mostani előterjesztés nem egy ilyen rendszerre tesz javaslatot, sokkal inkább ötleteket vázol fel azzal kapcsolatban, hogyan lehetne a közterület-felügyelők segítségével áthidalni a rendőrségi létszámhiányt. Véleménye szerint ez így nem lesz működőképes.

Azzal kapcsolatban, hogy megfogalmaznak-e az önkormányzatok javaslatokat az illetékes szaktárca felé, Niedermüller Péter elmondta, hogy a 23 polgármestert, önkormányzatot magába foglaló Budapesti Önkormányzati Szövetség ki fog dolgozni egy javaslatrendszert, amit el tervez juttatni a belügyminiszternek és az illetékes rendőrkapitányságoknak. Emellett kezdeményezni fogják egy hosszú távú megoldás kidolgozását is, ami garantálni fogja a szerintük is megfelelő rendszer kialakítását.

A cikk Kocsonya Zoltán interjúja alapján készült.