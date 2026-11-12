Teljes a Forma-1 mezőnye

A Red Bull fiókcsapata volt az egyetlen, amely mostanáig nem nevezte meg a pilótáit, de végül jövőre is az új-zélandi Lawson, valamint a svéd-brit Lindblad ül majd a versenygépekben.
Az idei pontversenyben húsz futam után Lawson 89 ponttal a kilencedik, csapattársa 38 ponttal a 11. helyen áll, míg a konstruktőrök között az ötödik az RB.
Ezzel az is eldőlt, hogy jövőre nem lesz abszolút újonc a mezőnyben, miután a Haashoz érkező brazil Rafael Camara - a francia Esteban Ocon távozása miatt - a múlt hétvégi Brazil Nagydíjon már teljesítette első Forma-1-es futamát.
A 2027-es Forma-1-es versenyzőlista:
Mercedes: George Russel, Andrea Kimi Antonelli
McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri
Ferrari: Charles Leclerc, Lewis Hamilton
Red Bull Racing: Max Verstappen, Isack Hadjar
Racing Bulls: Liam Lawson, Arvid Lindblad
Alpine: Pierre Gasly, Franco Colapinto,
Audi: Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto
Haas: Oliver Bearman, Rafael Camara
Williams: Carlos Sainz Jr., Alexander Albon
Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll
Cadillac: Sergio Pérez, Valtteri Bottas