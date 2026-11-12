Teljes a Forma-1 mezőnye

A Red Bull fiókcsapata volt az egyetlen, amely mostanáig nem nevezte meg a pilótáit, de végül jövőre is az új-zélandi Lawson, valamint a svéd-brit Lindblad ül majd a versenygépekben.

Az idei pontversenyben húsz futam után Lawson 89 ponttal a kilencedik, csapattársa 38 ponttal a 11. helyen áll, míg a konstruktőrök között az ötödik az RB.

Ezzel az is eldőlt, hogy jövőre nem lesz abszolút újonc a mezőnyben, miután a Haashoz érkező brazil Rafael Camara - a francia Esteban Ocon távozása miatt - a múlt hétvégi Brazil Nagydíjon már teljesítette első Forma-1-es futamát.

A 2027-es Forma-1-es versenyzőlista:

Mercedes: George Russel, Andrea Kimi Antonelli

McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri

Ferrari: Charles Leclerc, Lewis Hamilton

Red Bull Racing: Max Verstappen, Isack Hadjar

Racing Bulls: Liam Lawson, Arvid Lindblad

Alpine: Pierre Gasly, Franco Colapinto,

Audi: Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto

Haas: Oliver Bearman, Rafael Camara

Williams: Carlos Sainz Jr., Alexander Albon

Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll

Cadillac: Sergio Pérez, Valtteri Bottas