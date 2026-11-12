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Július 1-től megújul a budapesti és agglomerációs éjszakai közlekedés: összehangoltabb, sűrűbb járatok, és közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között – közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán.
Nyitókép: Budapesti Közlekedési Központ

A nép szava terelheti el a 225-ös buszt

Infostart / MTI

Társadalmi egyeztetést követően módosítaná a 225-ös busz útvonalát és megállási rendjét a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), hogy Rákospalota tágabb térségből is kényelmesen és átszállásmentesen váljon elérhetővé az 1-es metró végállomása. A társaság emellett a 124-es és a 125-ös autóbuszok útvonalát érintő változtatásokról is várja a helyiek véleményét.

A BKK azt közölte csütörtökön az MTI-vel, hogy a 225-ös autóbusz útvonalának módosításával olyan járat létrehozását vizsgálják, amely a térségből a Mexikói úti földalatti-végállomáshoz kínálna kényelmesebb és átszállásmentes eljutást.

A tervek szerint a 225-ös útvonala a Szentmihályi út és a Mexikói út között változna meg: a járat részben a Rákos úton közlekedne, így a jelenleginél nagyobb területet szolgálna ki.

Az autóbusz az M3-as autópálya bevezető szakaszán, kevesebb megállással érné el a Mexikói út metróállomást, ezért 225E jelzéssel közlekedne, így a fejlesztés nemcsak gyorsabb kapcsolatot teremthet a Mexikói út és az 1-es földalatti felé, hanem az 5-ös busz tehermentesítéséhez is hozzájárulhat – írták.

Közölték azt is, hogy a BKK a gyorsjárat kialakításával párhuzamosan a 124-es és a 125-ös buszok fejlesztését is vizsgálja: a módosítással egyszerűbbé válna a hálózat szerkezete, javulhatna a 124-es autóbusz menetrendszerűsége.

A javaslat szerint a rákospalotai körjárati szerepet a jövőben a 125-ös autóbusz venné át, miközben a térség közlekedési kapcsolatai továbbra is biztosítottak maradnának. A Rákospatak utca a 25-ös autóbusszal továbbra is elérhető lenne.

A társadalmi egyeztetés kérdőíve november 11. és 25. között tölthető ki a BKK oldalán – áll a közleményben.

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Kezdőlap    Belföld    A nép szava terelheti el a 225-ös buszt

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