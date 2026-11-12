Megszólalt a NAV a Lezsák Sándor alapítványánál tartott intézkedésről

Mint írták, az érintett helyszíneken végzett nyomozati tevékenység jogszerű és szakszerű végrehajtását az eljárásban résztvevő személyek nem vitatták. A nyomozati cselekmények jelenleg is folyamatban vannak – írta válaszában a NAV, amely azonban nem közölt további részleteket az eljárásokról.

Molnárné Lezsák Anna, a Fidesz országgyűlési képviselője több fórumon is jelezte, hogy csütörtök reggel a NAV és az ügyészség nyomozói jelentek meg a lakiteleki Népfőiskola Alapítványnál. A Patrióta csatornának adott nyilatkozatában azt mondta, hogy a nyomozók beruházási iratokat, szerződéseket és számlákat vizsgáltak.

Lezsák Sándor volt országgyűlési képviselő lánya elmondta: a hatóságoknak joguk van a vizsgálathoz, ezt nem vitatják, ugyanakkor munkatársaival ragaszkodnak ahhoz, hogy a hatóságok minden lefoglalt iratot tételes jegyzőkönyv alapján vigyenek el.

„Nekünk nincs félnivalónk, nyitott könyv vagyunk, törvényesen és becsületesen mindennel elszámoltunk”

– mondta.