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2026. november 12. csütörtök Jónás, Renátó
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A lakiteleki Népfõiskola Alapítvány bejárata 2026. november 12-én. Ezen a napon az ügyészség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói kivonultak az alapítványhoz ahol iratokat és számlákat foglaltak le.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Megszólalt a NAV a Lezsák Sándor alapítványánál tartott intézkedésről

Infostart / MTI
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség által folytatott büntetőeljárás, továbbá egy saját hatáskörben folytatott nyomozás keretében végzett eljárási cselekményeket a lakiteleki Népfőiskola Alapítványnál – közölte a NAV sajtóosztálya csütörtökön az MTI megkeresésére.

Mint írták, az érintett helyszíneken végzett nyomozati tevékenység jogszerű és szakszerű végrehajtását az eljárásban résztvevő személyek nem vitatták. A nyomozati cselekmények jelenleg is folyamatban vannak – írta válaszában a NAV, amely azonban nem közölt további részleteket az eljárásokról.

Molnárné Lezsák Anna, a Fidesz országgyűlési képviselője több fórumon is jelezte, hogy csütörtök reggel a NAV és az ügyészség nyomozói jelentek meg a lakiteleki Népfőiskola Alapítványnál. A Patrióta csatornának adott nyilatkozatában azt mondta, hogy a nyomozók beruházási iratokat, szerződéseket és számlákat vizsgáltak.

Lezsák Sándor volt országgyűlési képviselő lánya elmondta: a hatóságoknak joguk van a vizsgálathoz, ezt nem vitatják, ugyanakkor munkatársaival ragaszkodnak ahhoz, hogy a hatóságok minden lefoglalt iratot tételes jegyzőkönyv alapján vigyenek el.

„Nekünk nincs félnivalónk, nyitott könyv vagyunk, törvényesen és becsületesen mindennel elszámoltunk”

– mondta.

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Kezdőlap    Belföld    Megszólalt a NAV a Lezsák Sándor alapítványánál tartott intézkedésről

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