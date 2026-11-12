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Ideiglenes fenékküszöbökkel próbálják megfogni a lehullott csapadékot a Dunánál.
Nyitókép: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság/Facebook

Ideiglenes fenékküszöbökkel próbálják megtartani a mostani esőt – képek

Infostart / MTI

Mintegy húsz helyszínen építettek ideiglenes fenékküszöböket a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén, hogy a napokban lehulló csapadékot helyben tartsák.

Az igazgatóság csütörtökön a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy az elmúlt és az elkövetkező napokban az igazgatóság területére is jelentősebb mértékű, közel 20 milliméter csapadék érkezett, illetve érkezik, amelyből minél nagyobb mennyiséget igyekeznek megtartani.

Mint írták, hónapok óta végzik az igazgatóság mintegy 8400 négyzetkilométeres működési területén a vízmegtartásra alkalmas helyszínek, területek kijelölését. A munka jelenleg is folyik, de a részeredmények alapján a mostani csapadékos időszakban lehulló vizek visszatartására ideiglenes elzárásokat és egyéb beavatkozásokat hajtanak végre az igazgatóság vagyonkezelésében lévő vízfolyásokon.

Ellenőrzik a Zagyva medrében, Hatvannál június 18-án kihelyezett betétpallós elzárást, elvégzik a szükséges „finomhangolásokat”. Emellett számos patak és csatorna medrébe – így például az Egyesült-Tápió-patak, Galga-patak, Duna-völgyi-főcsatorna, Gyáli 17. csatorna – ideiglenes vízvisszatartó fenékküszöböket helyeznek el. Felvették a kapcsolatot azokkal a cégekkel, szervezetekkel, amelyek rendelkeznek zsilippel, tározóval, hogy a vízvisszatartás érdekében a szükséges beavatkozásokat végezzék el.

A bejegyzés szerint összesen mintegy húsz helyszínen készült el vízmegtartásra alkalmas ideiglenes létesítmény, fenékküszöb. A munkában az igazgatóság munkatárai mellett civilek és a Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat is részt vett.

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