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Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Egyre hosszabb sorok állnak a 10 éves állampapírért

Infostart / MTI

Erős kereslet mellett a meghirdetettnél több 10 éves kötvényt adott el az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) a csütörtöki aukción.

Az ÁKK a meghirdetett mennyiségnek megfelelően 15,0 milliárd forint értékben értékesített 3 éves futamidejű kötvényt, miután az elsődleges forgalmazóktól 34,2 milliárd forintnyi ajánlat érkezett. Az átlaghozam 18 bázisponttal 5,49 százalékra csökkent a két héttel korábbi aukcióhoz képest.

A 3 éves másodpiaci referenciahozam szerdán 5,48 százalék volt.

Az ÁKK 25,0 milliárd forint értékben értékesített 5 éves lejáratú kötvényt, a meghirdetett mennyiségnek megfelelően. Az elsődleges forgalmazóktól 54,3 milliárd forintnyi ajánlat érkezett. Az átlaghozam 4 bázisponttal 5,38 százalékra csökkent az egy héttel korábbi aukcióhoz képest.

Az 5 éves másodpiaci referenciahozam szerdán 5,37 százalék volt.

A 10 éves lejáratú kötvényből 48,0 milliárd forintnyit értékesített az ÁKK, a meghirdetett mennyiség közel kétszeresét, miután az elsődleges forgalmazók 96,5 milliárd forintnyi ajánlatot nyújtottak be. Az átlaghozam 12 bázisponttal 5,37 százalékra csökkent a két héttel korábbi aukcióhoz képest.

A 10 éves másodpiaci referenciahozam szerdán 5,36 százalék volt.

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Kezdőlap    Gazdaság    Egyre hosszabb sorok állnak a 10 éves állampapírért

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