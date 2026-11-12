Távvezetéknek csapódhatott a katonai helikopter, négyen meghaltak – videó

A szerencsétlenség pontos oka egyelőre nem ismert. Az EFE spanyol hírügynökség idézte Samir Er tartományi kormányzót, aki azt mondta, a szerencsétlenséget feltehetően az okozta, hogy a gép egy elektromos távvezetéknek csapódott.

A helikopter egy katonai bázis közelében zuhant le. A helyi sajtóban közzétett képek szerint mentő- és tűzoltóautók is a helyszínre érkeztek, a Yeni Safak című török lapban megjelent fotón tűz is látható volt. Sajtóforrások szerint a szerencsétlenség Samanköy település mellett történt, a Daily Sabah pedig arról is hírt adott, hogy a felcsapó lángok egy házra is átterjedtek.