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Nyitókép: Unsplash.com

Távvezetéknek csapódhatott a katonai helikopter, négyen meghaltak – videó

Infostart / MTI

Lezuhant egy S-70-es típusú katonai helikopter a délkelet-törökországi Malatya tartományban csütörtökön, négy katona meghalt – jelentette be a török védelmi minisztérium.

A szerencsétlenség pontos oka egyelőre nem ismert. Az EFE spanyol hírügynökség idézte Samir Er tartományi kormányzót, aki azt mondta, a szerencsétlenséget feltehetően az okozta, hogy a gép egy elektromos távvezetéknek csapódott.

A helikopter egy katonai bázis közelében zuhant le. A helyi sajtóban közzétett képek szerint mentő- és tűzoltóautók is a helyszínre érkeztek, a Yeni Safak című török lapban megjelent fotón tűz is látható volt. Sajtóforrások szerint a szerencsétlenség Samanköy település mellett történt, a Daily Sabah pedig arról is hírt adott, hogy a felcsapó lángok egy házra is átterjedtek.

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