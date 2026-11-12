Megszaporodtak a szabálytalanságok a Tisza-tavon

Októberben 21 esetben kellett intézkedniük a halőröknek a Tisza-tavon. A szabálytalanságok között a fogási napló vezetésének elmulasztása és a méreten aluli halak megtartása is szerepelt – írja a HEOL.hu.

A Magyar Országos Horgász SzövetségTisza-tavi kirendeltsége szerint tíz esetben a horgászok elmulasztották megfelelően vezetni a fogási naplót, nyolc alkalommal pedig méreten aluli hal megtartását állapították meg. Öt esetben jogosulatlan horgászat miatt kellett intézkedniük a halőröknek. Három alkalommal a megengedettnél több horgászbotot használtak, két esetben pedig a felső méretkorlátot meghaladó halat tartottak meg. Emellett egy horgász a heti darabszám-korlátozást is túllépte.

A kirívóbb esetek között volt olyan horgász, aki az engedélyezett két bot helyett néggyel próbált halat fogni. Két alkalommal pedig 80 centiméternél nagyobb csuka megtartása miatt merült fel szabályszegés.

A halőrök arra kérik a horgászokat, hogy tartsák be a Tisza-tavi Horgászrend előírásait. Kiemelten fontos a fogási napló pontos vezetése, valamint a halakra vonatkozó méret- és darabszám-korlátozások betartása.