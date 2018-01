A múlt hétvégén egy nagy kiterjedésű mediterrán ciklon helyezkedett el a Földközi-tenger nyugati medencéje fölött. Ez nemcsak Dél-Nyugat-Európát, hanem a Szahara északi részét is beterítette, mondta el Török László, az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa az InfoRádiónak.

Török hozzátette: az a homok, ami a Szaharából felkavarodik a hevesebb légmozgás hatására bekerül a légörvénybe, ami végül elszállítja más terültekre.

„Ennek a pornak nagy része esővel együtt Franciaországba, Spanyolországba, illetve Olaszországba vagy Svájcba hullhatott le, de jut belőle majd hozzánk is”

– magyarázta Török László, aki hozzátette, olyan nagymértékű homokos esőre nem kell számítani, mint amilyen pár évvel ezelőtt Magyarországon is tapasztalni lehetett.

Most az ország dunántúli részén várható homokos eső, azonban már nagy részben a szaharai homok kitisztul mire átlépi az országhatárt. Török azt is elmondta, a jelenség nem rendkívüli, sőt az is előfordulhat – hiszen volt már rá példa – hogy a légörvénybe különböző tárgyak, élőlények kerülnek és esnek le ezután az égből.

