Toroczkai László: megtörtént a csoda

A pártelnök, Ásotthalom polgármestere arra utalva, hogy a Mi Hazánk Mozgalom minden valószínűség szerint bejutott a parlamentbe azt mondta: „megtörtént az a csoda, amiben senki sem hitt, csak azok a magyarok, akik az ásotthalmi pusztán, a nagy magyar Alföldön életre hívták ezt a mozgalmat”.

Toroczkai László hozzátette, azok is hittek ebben a csodában, „amiben senki sem hitt, sem a közvélemény-kutatók, sem a hatalmat gyakorlók”, akik elkezdetek dolgozni a mozgalomért, és az a több százezer magyar is, aki a voksát adta rájuk.

A Mi Hazánk Mozgalomnak olyan elképesztő túlerővel szemben kellett dolgoznia, „amire nem volt még példa” – értékelt.

Ide sorolta, hogy a Facebook ugyanúgy beavatkozott mostani parlamenti választásba, mint a 2019-es európai parlamenti voksolásba, amikor törölte a mozgalom és Toroczkai László oldalát. Hozzátette: a választásba beavatkozott a Fidesz és a balliberális tömb is, amelyek „a médiájukon keresztül” próbálták őket elhallgattatni. Sőt – folytatta –, még a határokon túlról is beavatkoztak, „hiszen Marosvásárhelyre is el kellett mennünk”, hogy megnézzük a zsákokban talált, a Mi Hazánkra leadott voksokat.

Toroczkai László kijelentette: „szeretném megüzenni azoknak, akik nem hittek ebben a csodában, hogy ez még csak a kezdet”. A mozgalomépítéssel ugyanis nem az volt a céljuk, hogy parlamenti képviselők legyenek – mondta. Ez a kezdet ahhoz, hogy megmentsük, talpra állítsuk, fejlődő pályára állítsuk Magyarországot, hogy Magyarország újra a régi fényében tudjon tündökölni – hangoztatta, köszönetet mondva azoknak, akik ezt a „csodát” lehetővé tették.

„Itt állunk készen arra, hogy folytassuk a csodákat, oligarchák nélkül, ha kell az egész világgal szemben” – fogalmazott a pártelnök, akinek szavait hívei hangos ovációval, tapssal fogadták, majd azt skandálták: „csak a nemzet!”.

