Márki-Zay Péter változtatott pártalapításának időpontján

A két héttel ezelőtti interjújában mondottaktól eltérően nyilatkozott pártalapítási terveiről Márki-Zay Péter, aki a JelenValónak adott videointerjúban arra a kérdésre, hogy miért éppen most alapít új pártot, kétségbe vonta, hogy tett volna ilyen bejelentést. Szerinte nincs semmilyen újdonság az ügyben, erről beszélt három éve, egy éve és fél éve is.

Márki-Zay Péter mostani interjúja szerint a március 9-én tartott Konzervatívok a kormányváltásért összejövetelt érthették félre, ahol volt jobboldali politikusok és szimpatizánsok találkoztak az elmondása szerint.

"Nem pártalapításról szólt az egész, hanem kormányváltásról. Arra kértük azokat, akiknek nincs pártja, hogy várjanak türelemmel, és most szavazzanak az ellenzéki összefogásra. Majd utána ráérünk a pártalapításra" – mondta az interjúban.

Csakhogy nem a fent említett konferencián beszélt Márki-Zay Péter a pártalapítási terveiről, hanem ugyanazon a napon az InfoRádió Aréna című műsorában. A kormányfőjelölt akkor azt mondta, hogy nem a Mindenki Magyarországa Mozgalom alakul párttá, hanem egy új konzervatív-szabadelvű pártot szeretne felépíteni, amely az Európai Néppártnak is tagja lehetne, és – a négy év múlva következő országgyűlési választás után – önálló frakcióval is rendelkezhetne. A pártszervezésről azt mondta, már elindult, mert van két párt Magyarországon, amelyre építhet: az Új Kezdet Gémesi György vezetésével és a Pálinkás József vezette Új Világ Néppárt.

"Egy olyan, nem tolvaj konzervatív pártot szeretnénk, amelyre tisztességes emberek is, valódi keresztény emberek is nyugodtan szavazhatnak. Most ilyen nincs, ez egy óriási hiba. Nyilván ott van a Jobbik mint jobboldali párt, radikálisok, de a volt MDF-es, volt fideszes szavazók hiányolják azt, hogy egy becsületes jobboldali párt is legyen Magyarországon. Tehát, még egyszer mondom, a Jobbiknak nem a tisztességét kétségbe vonva, hanem a pozícióját: ők egy keresztényszociális érzékenységű nemzeti radikális párt, mi egy konzervatív, gazdasági kérdésekben szabadelvű, európai néppárti hagyományokkal, azokat követő és Európai Néppárthoz csatlakozó pártot szeretnénk" – mondta akkor Hódmezővásárhely polgármestere.

Még arról is beszélt, hogy ki vezetné az új alakulatot, mint fogalmazott, voltak, akik őt javasolták a pártelnöki pozícióra, de ezt Gémesi Györggyel és Pálinkás Józseffel szeretné majd rendezni, egyelőre hármuk neve fémjelzi a kezdeményezést.

Az új párt nevével kapcsolatban pedig azt közölte: "Már vannak nevek is, ezek még munkanevek, természetesen majd a bejegyzéssel lesz meg csak a párt végleges neve."

Nyitókép: Facebook/Márki-Zay Péter